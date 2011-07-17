Помер поліцейський, який відшукав найбільший у світі клад

Поліцейський у відставці Сундар Раджан, завдяки якому були знайдені величезні скарби в одному з храмів в Індії, помер у віці 70 років, повідомляє Бі-бі-сі.

Раджан уславився тим, що через суд домігся розкопок в храмі XVIII століття Падманабхасвамі - одному із святіших храмів бога Вішну.

В результаті в скарбницях храму були виявлені золоті й срібні прикраси, а також коштовне каміння вартістю близько 22 мільярдів доларів, які сотні років були приховані від людських очей.