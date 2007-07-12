Конгресмени США бояться об`єднання Путіна з Уго Чавесом та іранським аятоллою

Палата представників конгресу США схвалила законопроект щодо протидії створенню "газової ОПЕК". Законопроект прийнятий більшістю в дві третини голосів присутніх на засіданні без проведення електронного голосування.

"Духовний лідер Ірану аятолла Хаменеї 29 січня 2007 року виступив з пропозицією про те, щоб Росія та Іран співробітничали в створенні картелю з природного газу, який дістав найменування "газова ОПЕК", а "президент Росії Володимир Путін висловив значний інтерес до формування картелю такого типу", йдеться в документі.

Президент Венесуели Уго Чавес не тільки "рішуче підтримав пропонований картель", а й запропонував створити подібну організацію в Західній півкулі, вказує законопроект.

Іранські офіційні особи чітко заявили про свою зацікавленість використовувати "газову ОПЕК" як інструмент для політичних цілей. "Росія неодноразово демонструвала свою готовність скористатися роллю постачальника нафти і газу для вчинення політичного тиску на інші країни, такі як Грузія, Україна, Білорусія та ін.", - наголошується в законопроекті.

"Офіційні особи НАТО виступили із застереженням щодо небезпеки зростання залежності Європи від російської енергії і щодо можливості того, що альтернативні постачальники, такі як Алжир, почнуть співпрацювати з Росією", - записано в документі.

"Створення міжнародного картелю з природному газу, аналогічного до ОПЕК, створило б значну загрозу для цін і постачання енергії, для економіки США і всього світу, а також для їх безпеки", - наголошується в законопроекті.

"Сполучені Штати повинні чітко заявити урядам провідних країн-експортерів природного газу, що США розглядають зусилля із створення картелю або іншого механізму задля маніпулювання постачанням природного газу на світовому ринку в цілях встановлення довільних і неринкових цін або як інструмент політичного тиску як недружній крок, який загрожує безпеці США та світу в цілому", - наголошується в документі.

США повинні виробити спільну стратегію із союзниками і всіма країнами-імпортерами природного газу, а також з країнами-експортерами, що співробітничають, щоб не допустити створення картелю або іншого механізму такого типу, йдеться в законопроекті.

Законопроект внесений до конгресу у формі резолюції з висловленням "думки палати представників", і тому не має обов`язкової юридичної сили для президента США і американського уряду.

Відомо також, що російські офіційні особи заперечують проти подібного трактування питання. "Росія ніколи не виступала з ініціативою створення "газового ОПЕК", ми говорили про те, що необхідно створити механізм координації дій виробників газу, і уникали аналогії з ОПЕК", - заявив помічник президента Росії Ігор Шувалов 31 травня на прес-конференції в РІА "Новости".