Росспівпраці: Росія має політично підтримати співітчизників в Україні

Росія має політичними методами добиватися надання російській мові в Україні статусу регіональної.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник керівника Федерального агентства у справах Співдружності Незалежних Держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, і з міжнародної гуманітарної співпраці (Росспівпраці) Георгій МУРАДОВ сказав сьогодні в Держдумі РФ.

«У ближньому зарубіжжі співвітчизники у допомозі Росії мають потребу дуже сильну. Причому не стільки матеріальної, скільки політичної допомоги. Тема російської мови та її статусу є ключовою», - сказав Г.МУРАДОВ.

За його словами, статус російської мови іншими методами, крім як політичними, з боку РФ неможливо забезпечити, «скільки б співвітчизники не кричали».

Г.МУРАДОВ відзначив, що офіційний статус російської мови в Казахстані та Киргизії «починає коливатися – з`являються сили, які проти цього виступають».

«Все це має нас насторожувати на політичному рівні. Регіональний статус може вийти незабаром в Україні, якщо ми будемо активно наших співвітчизників підтримувати в цьому їхньому прагненні», - сказав він.

При цьому він нагадав, що відповідний закон скоро обговорюватиметься у Верховній Раді.

Г.МУРАДОВ зазначив, що активна підтримка «Єдиної Росії» з цього питання залучить додаткові голоси на користь партії влади серед російських громадян, які проживають в Україні.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ і Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО зареєстрували у Верховній Раді законопроект “Про принципи державної мовної політики”, який передбачає використання регіональних мов або мов меншин нарівні з державною. У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що у разі ухвалення законопроекту, російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27) – у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, АР Крим і м. Києві та Севастополі; кримськотатарська – в АР Крим, угорська – в Закарпатській області, румунська – в Чернівецькій. Інші мови традиційних національних меншин України одержать захист у менших адміністративно-територіальних одиницях.