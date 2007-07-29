Коаліція прем`єр-міністра Японії зазнала поразки

Прем`єр-міністр Японії Синдзо Абе не планує покидати свій пост не дивлячись на невдачу Ліберально-демократичної партії (ЛДП) на минулих парламентських виборах, повідомляє Associated Press. "Я з покірністю приймаю ці результати і прислухатимуся до громадської думки в ході проведення реформа", - заявив С.Абе в ефірі японського телеканалу NHK. Він відзначив, що "має намір наполегливо проводити реформу освіти і перегляд конституції".

В той же час можлива відставка з свого поста генерального секретаря ЛДП Хіденао Накагаво, який виступає за збереження С.Абе на посту прем`єр-міністра і готовий взяти на себе відповідальність за поразку на виборах. "Хоча це моя приватна думка, я вважаю, що він (С.Абе) повинен продовжити реформи, не дивлячись на результат" виборів, заявив Х.Накагаво. При цьому він не виключив, що може піти у відставку зі свого поста. Відповідаючи на питання про те, чи відчуває він особисту відповідальність за поразку партії на виборах, Х.Накагаво заявив: "Немає сумнівів в моїй відповідальності як генерального секретаря".

Нагадаємо, що за даними опитувань на виході з виборчих ділянок, на виборах у верхню палату японського парламенту правляча ЛДП потерпіла поразку. По даним, поширюваним японськими телекомпаніями, ЛДП може отримати 38 місць проти 58 - у опозиційної Демократичної партії Японії. В ході нинішніх виборів будуть обрані 121 депутат з 242 верхньої палати парламенту Японії. Таким чином, у випадку, якщо результати опитів співпадуть з офіційними даними, ЛДП втратить більшість у верхній палаті парламенту.

Ця поразка не загрожує безпосередньо прем`єр-міністрові Японії С.Абе, оскільки обрання голови уряду знаходиться в компетенції нижньої палати парламенту, в якій ЛДП зберігає більшість. Проте посилення опозиції у верхній палаті може стати перепоною для реалізації проголошених С.Абе реформ, зокрема по перегляду конституції.

РБК