В Індонезії запроваджено надзвичайний стан

В Індонезії введено надзвичайний стан на три місяці у зв`язку з руйнівним землетрусом, жертвами якого стали понад 4 тисячі 600 чоловік.

За даними ООН, близько 20 тисяч чоловік дістали поранення, понад 100 тисяч лишилися без притулку, повідомляє радіо “Свобода”.

На острові Ява, де знаходився епіцентр суботнього землетрусу, тривають рятувальні роботи.

Незважаючи на всі зусилля місцевих властей і міжнародних організацій, відчувається різкий брак питної води, продовольства, медикаментів, наметів.

Червоний Хрест звернувся до світової спільноти із закликом зібрати 10 мільйонів доларів для надання термінової допомоги потерпілим.