Costa Concordia руйнується під ударами хвиль

Операція з ліквідації наслідків корабельної аварії круїзного лайнера Costa Concordia біля берегів італійського острова Джільо значно ускладнилася у зв`язку з погіршенням погодних умов.

Як передає ІТАР-ТАСС, під ударами хвиль корпус лайнера, що застряг на рифах, почав руйнуватися.

Першими удару стихії зазнали басейни - спочатку в кормовій частині судна, потім обвалилися стіни чаші центрального басейну. Корпус, і так пошкоджений безліччю міні-вибухів, здійснених для полегшення доступу до затоплених частин, продовжують "атакувати" сильний вітер і хвилі. Постійний моніторинг підтверджує, що Costa Concordia поволі зрушується з рифової гряди. Останнім часом швидкість цього руху становила до 7,5 см на добу.

Поки фахівці не почали бити тривогу, але всі роботи на корпусі корабля з міркувань безпеки припинено. Йдеться, в першу чергу, про пошуки тіл зниклих безвісти. Їхнє число на сьогоднішній день становить 15 осіб. Так і не почалося, незважаючи на проведення всіх підготовчих робіт, відкачування пального з баків Costa Concordia. Більш того, захисні понтони, якими оточили судно, щоб уникнути випадкових витікань, зрушилися й тепер перешкоджають входу суден до порту острова.

Надзвичайний комісар із ліквідації наслідків корабельної аварії, голова Департаменту цивільного захисту Франко ГАБРІЕЛЛІ раніше заявив, що для повної утилізації Costa Concordia знадобиться до 10 місяців. Це вкрай стурбувало місцевих жителів, основне джерело доходу яких - туризм. Виникла реальна небезпека того, що остов затонулого судна відлякуватиме відпочивальників у літні місяці. До того ж, як і раніше зберігається небезпека екологічної катастрофи в разі розливу пального.