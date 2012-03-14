Відомого журналіста не випускають із Білорусі

Сьогодні вранці шеф-редактора білоруської газети «Наша нива» Андрія ДИНЬКА не випустили з Білорусі, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

Журналіста зняли з потягу Мінськ-Вільнюс. Причину обмеження права на виїзд прикордонники не назвали, порекомендувавши А.ДИНЬКУ звертатися у відділ міграції і громадянства МВС за місцем проживання.

«Цікаво, що раніше влада пояснювала, що до нового списку невиїзних увійдуть люди, які закликали до санкцій щодо Білорусі. Через свою професію я подібного ніколи не говорив. Те, що сталося, свідчить про те, що цей список – просто список заручників», - прокоментував ситуацію А.ДИНЬКО.

Він має намір з'ясувати офіційну причину того, що сталося.

«Зрозуміло, я з'ясовуватиму, в чому справа, тому що це питання принципове», - сказав журналіст.

Як повідомляв УНІАН раніше, 1 березня начальник управління з нагляду за виконанням законодавства і законністю правових актів Генеральної прокуратури Білорусі Павло РОДІОНОВ заявив, що опозиціонерам, які закликають до санкцій щодо Білорусі, може бути обмежено виїзд за кордон.

7-11 березня до Литви не були пропущені голова Об'єднаної громадянської партії (ОГП) Анатолій ЛЕБЕДЬКО, член політради ОГП Олександр ДОБРОВОЛЬСЬКІЙ, лідер Білоруської партії лівих «Справедливий світ» Сергій КАЛЯКІН, активіст руху «За Свободу» Віктор КОРНЄЄНКО і правозахисник Валентин СТЕФАНОВИЧ.

Прес-секретар Держпогранкомітету Білорусі Олександр ТИЩЕНКО порадив політикам, яким було відмовлено у виїзді за рубіж, з'ясувати причини внесення їх у базу тимчасово невиїзних у територіальних підрозділах департаменту з громадянства і міграції МВС, а також у структурах, які наділені правом включати громадян у таку базу.

У Генпрокуратурі Білорусі стверджують, що у них немає інформації про включення до списку невиїзних з країни представників опозиції.

Довідка УНІАН. Газета «Наша Нива» активно висвітлює акції білоруської опозиції. Видання неодноразово одержувало попередження від Міністерства інформації Білорусі, зокрема, за публікації про розгін опозиційного мітингу після президентських виборів 19 грудня 2010 року, а також про фільми російського телеканалу НТВ, присвячені Президентові Білорусі Олександру ЛУКАШЕНКУ.

Влітку 2011 року Мінінформ Білорусі подав позов з вимогою закрити видання (за перевищення річного ліміту попереджень), проте пізніше відкликав скаргу.