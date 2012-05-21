НАТО продовжить уламувати Росію на ПРО

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен на прес-конференції в Чикаго за підсумками першого дня самміту Альянсу.

"Ми продовжуватимемо наш діалог з Росією", - наголосив він, висловивши сподівання, що Росія погодиться на таку співпрацю.

А.Расмуссен нагадав, що рішення про створення системи ПРО в Європі було ухвалено з метою захисту європейського населення проти ракетної загрози і не може бути заблоковано Росією.

Генсек Альянсу підкреслив, що рішення щодо створення ПРО ухвалювалось НАТО, але Росію запросили до співпраці у цій сфері, й А.Расмуссен сподівається, що на певному етапі РФ погодиться на таку співпрацю заради спільних інтересів.

Як повідомляв УНІАН, повністю позиційний район ПРО, включаючи наземну структуру, планується створити до 2020 року в чотири етапи. До моменту появи перших наземних об'єктів береги Європи патрулюватимуть військові кораблі США з ракетами-перехоплювачами на борту.

Росія й НАТО домовилися співпрацювати за проектом ЄвроПРО в листопаді 2010 року на саміті в Лісабоні, проте переговори зайшли в глухий кут через відмову США надати юридичні гарантії неспрямованості системи проти російських сил стримування.

Росія вважає, що розробка концепції і архітектури ЄвроПРО має здійснюватися на рівноправній основі і передбачати адекватні заходи зміцнення довіри і транспарентності у галузі протиракетної оборони.

Представники Адміністрації США неодноразово заявляли, що ПРО не направлена проти Росії та її стратегічного потенціалу, а співпраця у сфері протиракетної оборони піде на користь і США, і НАТО, і Росії.