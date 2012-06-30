Базиліку Різдва Христового включили до списку ЮНЕСКО

"За" проголосували 13 делегатів, "проти" - 6, два утрималися.



Таке рішення покладає на міжнародне співтовариство додаткові обов'язки з охорони будівлі.



Представники Палестинської автономії, які подали заявку на внесення в список, заявляють, що церква зазнає небезпеки в умовах палестино-ізраїльського конфлікту.



Включення її до списку Світової спадщини відбулося всупереч протестам Ізраїлю і США, зазначає Радіо Свобода.



Палестинська влада вітали рішення ЮНЕСКО, акцентувавши увагу на його значимості "в контексті боротьби проти ізраїльської окупації".



"Це рішення підтверджує важливість священного міста Віфлеєма для народів усього світу, його значення для людської цивілізації. Воно дає нам надію і впевненість, що перемога палестинського справи неминуча, і ми побудуємо суверенну палестинську державу із столицею в Східному Єрусалимі", - цитує главу палестинського уряду РІА "Новости".



Палестинський міністр закордонних справ Ріяд аль-Малікі пообіцяв, що в ЮНЕСКО будуть направлені заявки на реєстрацію в якості об'єктів всесвітньої спадщини й інші святині, що розташовані на палестинських територіях.