ЗМІ: Біля будівлі КДБ у Вітебську пролунав вибух

У ніч на 12 листопада надійшла інформація, що у Вітебську пролунав вибух. Імовірно, поряд з КДБ.

За повідомленням сайту Хартия'97, першими інформацію про вибух у Вітебську розмістили журналісти і прості користувачі Фейсбуку.

Журналіст Дмитро Брушко написав: «Пишуть, що в центрі щось вибухнуло ... Молодь менти женуть з вулиць .... нічого не зрозуміло. Міліціонери беруть усіх, хто ходить в капюшонах по вулиці ».

Пізніше фотокореспондент Антон Мотолько зазначив: «Пишуть, що вибух був у районі будівлі КДБ. Судячи з тиші, можливо, просто хуліганство».

Представник Білоруського Гельсінського Комітету у Вітебську Павло Левін з'їздив до будівлі вітебського КДБ. За його словами, ситуація наступна: «У вікнах КДБ говорить світло; біля в'їзду на територію службовий автобус; територія біля правоего крила будівлі (якщо стояти обличчям до центрального входу) обнесена стрічкою, перед будівлею рух осіб у штатському, прилегла територія охороняється співробітниками міліції.

Черговий співробітник Жовтневого РВВС (знаходиться на відстані близько 90 метрів від будівлі КДБ) відмовився повідомити про подію та наявність або відсутність затриманих, порекомендувавши звернутися в прес-службу Вітебського УВС».

Сайт charter97.org о 4 ранку подзвонив в Управління КДБ по Вітебській області. На питання, чи був вибух, співробітники КДБ відповіли: «Без коментарів». Така відповідь припускає: диму без вогню не буває, - зазначають журналісти.