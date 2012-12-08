Екс-глави МЗС закликають Великобританію прийняти «закон Магнітського»

12:44, 08 грудня 2012
Світ
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Два колишніх міністри закордонних справ Великобританії, сер Малкольм Ріфкінд і Девід Мілібенд, закликали британський уряд все ж схвалити "список Магнітського" після відхилення цієї ідеї на початку року.

Мілібенд закликав розглянути хоч, як такий закон буде працювати

Екс-міністри наполягають, що законопроект, прийнятий на цьому тижні в США, не є кроком проти російської влади, про це вони заявили в інтерв'ю газеті Independent, пише РІА "Новости".

У березні цього року депутати британської Палати громад представили в парламенті свою пропозицію, підписану, в тому числі, п'ятьма колишніми міністрами закордонних справ, про те, щоб дати законну силу санкцій за "списком Магнітського", однак уряд відхилив документ. МЗС країни тоді заявив, що Британія зайняла вичікувальну позицію і хоче подивитися, як закон в разі ухвалення буде працювати в Штатах.

Мілібенд закликав британський уряд розглянути хоча б в теорії те, як цей закон може функціонувати у Великобританії. Ріфкінд, в свою чергу, наполягає на обов'язковому введенні санкцій проти фігурантів списку. "Ці кроки спрямовані не проти російського уряду, тому що теоретично він має бути точно так само зацікавлений ​​в притягненні до відповідальності тих, хто крадуть мільярди рублів у російських платників податків та влади", - сказав Ріфкінд.

Як повідомляв УНІАН, Сенат США прийняв у четвер законопроект про візові санкції відносно росіян, причетних, на думку конгресменів, до порушень прав людини (так званий закон про "список Магнітського").

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