Військово-політичний союз Росії, Індії та Китаю не потрібний...

Військово-політичний союз Росії, Китаю та Індії не може бути створений в найближчій перспективі через істотні відмінності в позиціях цих країн, зокрема, щодо нерозповсюдження ядерної зброї, вважає професор кафедри сходознавства Московського державного інституту міжнародних відносин Сергій Луньов.

"На нинішньому етапі тристоронніх відносин Росії, Індії та Китаю не може бути й мови про створення ними повноцінного військово-політичного союзу, оскільки є об`єктивні суперечності в зовнішній політиці, яку проводить на Азіатському континенті кожний з членів цієї трійки", - сказав Луньов, виступаючи протягом організованого РІА Новостивідеомосту між Москвою і Пекіном.

Однією з таких суперечностей політолог назвав проблему ядерних озброєнь. Росія і Китай за дотримання режиму непоширення ядерної зброї, натомість Індія прагне зміцнити свій військовий потенціал, в тому числі і в ядерній сфері, і не демонструє бажання створювати які-небудь спільні структури військового призначення з Москвою і Пекіном. Як приклад експерт послався на небажання Індії змінювати свій статус спостерігача в структурі Шанхайської організації співпраці (ШОС) і брати участь у спільних військових заходах цього політичного союзу.

На думку політолога, насправді всі три країни поки що й не думають про військово-політичний альянс, оскільки "задоволені станом співпраці і, зокрема, тим, що існуючий формат відносин має суто консультативний характер і обмежується здійсненням спільних економічних проектів".