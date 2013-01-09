Султан заборонив немусульманам вживати слово Аллах

"Султан прийняв рішення і ухвалив, що слово "Аллах" є священним і ексклюзивним для мусульман, а немусульманам користуватися ним в Селангор забороняється", - заявив щодо цього секретар ради у справах ісламу штату. Султан Селангору, додав він, також дав вказівку відповідним держорганам вживати рішучих заходів проти тих, хто порушить цю заборону на території штату. У свою чергу, віце-прем'єр Малайзії Мухиддін Яссін заявив, що султан, як вища інстанція штату з усіх пов'язаних з ісламом питань, має повне право ухвалити подібне рішення.

Малайзія, пояснює РІА "Новости", складається з 13 штатів: у дев'яти з них правлять спадкові султани, які також обирають кожні п'ять років президента Малайзії, а іншими чотирма правлять губернатори. Державна релігія країни - іслам, який сповідують приблизно 60% її 28-мільйонного населення, однак мусульманами в цій багатонаціональній країні є переважно малайці. Християн в Малайзії близько 9%, переважно це етнічні китайці та індійці.

Кілька років тому Високий суд Малайзії скасував введену раніше урядом заборону християнським ЗМІ вживати слово "Аллах" для позначення Бога. Заборона також поширюється на малайський переклад Біблії - при тому що іншого слова для іменування Бога в цій мові не існує. Одразу після цього по країні прокотилася хвиля нападів на християнські церкви та зустрічних атак на мечеті й мусульманські зали для спільної молитви. У 2010 році рішення про скасування заборони було призупинене в очікуванні апеляції, термін слухання якої не призначено і понині.