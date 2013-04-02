В українських ВМС відкрили антипіратський центр

У Севастополі розпочав практичну діяльність навчально-тренувальний центр морських операцій Військово-морських Сил Збройних Сил України, призначенням якого є підготовка визначених національних підрозділів та підрозділів інших країн для спільних дій із силами НАТО, ЄС або в складі інших коаліцій антипіратської спрямованості на морі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, 1 квітня в Академії ВМС ім. Нахімова, на базі якої створено НТЦМО, відбулася урочиста церемонія відкриття навчальних курсів, першими які пройдуть визначені військовослужбовці із числа командного складу фрегату «Гетьман Сагайдачний», екіпаж вертольоту Ка-27 та підрозділ доглядової команди, що сплановані до участі восени поточного року в операції НАТО з протидії піратству «Океанський щит».

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Заступник командувача ВМС ЗС України з бойової підготовки – начальник управління бойової підготовки контр-адмірал Денис Березовський під час церемонії відкриття наголосив, що основними завданнями НТЦМО ВМС ЗС України є узагальнення досвіду залучення активів українського флоту та флотів інших країн до антипіратських та інших морських операцій, організація навчального процесу та здійснення підготовки визначених підрозділів (груп слухачів) за навчальними курсами.

«Наші національні курcи «прив’язані» до міжнародних стандартів у питаннях відпрацювання єдиних процедур у боротьбі з піратством і незаконними перевезеннями на морі. За перші два роки ми, використовуючи власний досвід і досвід наших іноземних колег, плануємо підготувати своїх фахівців і тренерів, а в подальшому, з отриманням відповідної акредитації, запрошувати для проходження навчання на курсах й іноземних фахівців», - зазначив Д.Березовський.

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Начальник НТЦМО капітан 2 рангу Володимир Жук під час брифінгу розповів, що до складу новоствореного військово-навчального центру входять військовослужбовці, які мають досвід участі в морських операціях антипіратської та антитерористичної спрямованості, отримали відповідні сертифікати НАТО. За його словами, на даний час в Центрі розроблено близько 10 навчальних теоретичних та практичних курсів, зокрема, з організації та порядку дій доглядової команди, екіпажів плавзасобів та інші.

Курcи в центрі розпочнуться 2 квітня теоретичними заняттями, а через деякий час продовжаться практичні заняттями, основу яких складуть тактико-спеціальна, повітряна, вогнева, фізична та інші види підготовки.