Російський чиновник: в Україні ліквідовані 650 російськомовних шкіл

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова Федерального агентства у справах Співдружності Незалежних Держав, співвітчизників, що проживають за кордоном, і з міжнародної гуманітарної співпраці (Росспівробітництво) Костянтин Косачов сказав під час виступу в Держдумі Росії в рамках урядової години.

«Центральне питання, до якого, на наш погляд, треба повертатися знову і знову, - російська мова. На думку експертів, жодна мова на планеті в історії людства не скорочувалася так стрімко, як російська мова за останні 20 років. До середини 90-х років у національних системах освіти багатьох країн було припинено викладання і вивчення російської мови, поступово вона втратила і втрачає свої позиції в багатьох сферах комунікації», - вважає К.Косачов.

При цьому він наголосив, що позиції російської мови займають не національні мови, а англійська, і це доводить, що питання просування мови - геополітика.

«Федеральна цільова програма «Російська мова» закінчується вже за два роки. На наш погляд, нам необхідно вже зараз починати опрацьовування майбутніх рішень з проблеми російської мови, і у зв'язку з цим об'єднати зусилля федеральних органів законодавчої і виконавчої влади», - сказав К.Косачов.

При цьому, на думку К.Косачова, просувати російську мову необхідно, перш за все, в країнах пострадянського простору.

Він повідомив, що Росспівробітництво має намір збільшити до 5-6 кількість російських центрів науки і культури в Україні.

К.Косачов заявив, що важливо забезпечити системну роботу зі «збирання глобального Російського світу, який би розумівся і, відповідно, формувався не лише за етнічним принципом або принципом політичної лояльності».

За його словами, "русский мир" має включати не лише громадян Росії і співвітчизників за кордоном, а також мільйони іноземців, які говорять російською і цікавляться Росією.

У свою чергу, аудитор Рахункової палати РФ Олексій Кузьмицький повідомив, що минулого року Рахункова палата вивчила діяльність представництв Росспівробітництва в Україні та інших країнах пострадянського простору.

«Факти невтішні. В Україні ліквідовано понад 650 російськомовних шкіл. Наша мова поступово витісняється зі сфери освіти. Одним із способів розмивання російської мови стало переведення російськомовних шкіл у категорію шкіл з російськими класами», - сказав О.Кузьмицький.

За його словами, сьогодні 30% навчальних закладів України, що числяться з російською мовою навчання, фактично стали змішаними.