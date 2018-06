США назвали імена тих, кого тримають в Гуантанамо без суду

Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на газету The Miami Herald, міністерство оборони США надало виданню поіменний список ув'язнених у відповідь на запит на підставі Акту про свободу інформації (The Freedom of Information Act). Документ був також спрямований до профільних комітетів Сенату і Палати представників американського Конгресу.

Йдеться про ув'язнених, визнаних владою США занадто небезпечними для передачі в інші інстанції, але яких в той же час неможливо судити. Раніше адміністрація президента США відмовлялася називати імена ув'язнених з таким статусом, навіть у тих випадках, коли вони були відомі через адвокатів.

Велика частина представлених у списку ув'язнених, 26 осіб, є громадянами Ємену. Крім того, в списку значаться десять осіб з Афганістану, троє з Саудівської Аравії, по двоє - з Кувейту та Лівії, а також по одному громадянину Кенії, Марокко та Сомалі. Ще два громадянини Афганістану померли під час ув'язнення.

На тему: Американські республіканці хочуть перешкодити закриттю Гуантанамо

На даний момент у в'язниці на військовій базі США в Гуантанамо переувають 166 ув'язнених. Багато з них 15 березня оголосили голодування на знак протесту проти незаконного ув'язнення і зараз перебувають на примусовому харчуванні.

Закриття в'язниці було одним з пунктів передвиборної програми Барака Обами ще в 2008 році. До проблеми Гуантанамо президент США знову повернувся після переобрання на другий термін.

В'язниця, розташована на американській базі на території Куби, була створена в 2002 році для утримання людей, підозрюваних у військових злочинах і тероризмі. Громадські організації неодноразово звинувачували США в порушенні прав людини в Гуантанамо, в тому числі в тортурах ув'язнених та утриманні людей без висунення звинувачення.

Раніше викривач спецслужб США Едвард Сноуден заявив, що однією з причин, з яких він вирішив опублікувати секретні документи, стало невиконання Бараком Обамою обіцянки закрити Гуантанамо.