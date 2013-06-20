Прем'єр Польщі хоче заборонити фінансування партій з бюджету

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Туска.

"У всіх партіях гроші платників податків не завжди витрачаються на те, що дійсно потрібно партіям. Це може бути ідеальним моментом для того, аби рішуче повернутися до ідеї заборони фінансування партій з бюджету", - сказав він, коментуючи останні повідомлення про видатки партій.

Туск, котрий очолює партію "Громадянська платформа" (РО), визнав, що в ній також траплялися випадки, коли гроші витрачалися не на ті цілі, на котрі повинні були б.

"Сподіваюся, що такого більше не буде", - заявив він.

Польська Gazeta Wyborcza зазначає, що більшість політичних партій у Польщі виступає проти заборони фінансування з бюджету, зауважуючи, що Туск може використовувати цю тему для збільшення своєї популярності в умовах падіння рейтингу.

Раніше цю ідею озвучували інші партії, але РО не підтримувала її.

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За даними видання, за результатами останніх парламентських виборів, їх переможець - "Громадянська платформа" - щорічно отримує з бюджету 5,6 млн доларів.

Найбільша опозиційна партія "Закон та справедливість" (PIS) отримує 5,3 млн доларів, партнер РО з урядової коаліції "Польська селянська партія" (PSL), опозиційний "Союз лівих демократів" (SLD) та "Рух Палікота" по близько 2 млн доларів.

Gazeta Wyborcza зазначає, що звіти партій про витрачені гроші свідчать про те, що політики нерідко витрачали їх на купівлю алкоголю, дорогі костюми, відпочинок та інші цілі, котрі не завжди відповідали тим, на котрі мали би витрачатися ці кошти.

Як повідомляв УНІАН, 56-річний Туск став першим главою польського уряду в сучасній історії Польської держави, якому вдалося зайняти цей пост двічі поспіль. Востаннє його партія виграла парламентські вибори в 2011 році, а наступні відбудуться в 2015 році.

У травні цього року соціологічні опитування вперше за останні кілька років продемонстрували перевагу PiS над PO.