Інтерпол відкинув твердження Білорусі про розшук власника Анжі Керімова

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це йдеться у поширеній заяві організації.

«Генеральний секретаріат Інтерполу одержав 2 вересня запит від білоруських властей про приміщення у «червоний список» росіянина Сулеймана Керімова, а також чотирьох топ-менеджерів «Білоруської калійної компанії». За цими запитами продовжується робота, проте жодного рішення про внесення цих осіб до «червоного списку» на даний момент не ухвалено», - зазначається у повідомленні.

При цьому Інтерпол зазначає, що зазвичай не коментує запити країн-учасниць щодо оголошення будь-якої особи у міжнародний розшук, але у даній ситуації вимушений це зробити «у зв'язку із заявами білоруських властей і невірними повідомленнями в ЗМІ».

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«Відповідно до правил і процедур, ці запити на даний час перебувають на розгляді Генерального секретаріату Інтерполу і незалежної Комісії з контролю за справами Інтерполу, щоб переконатися, що вони відповідають статуту і особливо статті 3-й, яка суворо забороняє організації здійснювати будь-яке втручання або дію політичного, військового, релігійного або расового характеру», - повідомляє Інтерпол.

У повідомленні організації особливо наголошується, що жодного оголошення у міжнародний розшук за одержаними від Білорусі цими двома запитами до цього моменту не було.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня російська компанія «Уралкалій» оголосила про вихід зі складу білорусько-російського ЗАТ «Білоруська калійна компанія» (БКК), через яке разом з «Беларуськалієм» поставляла свою продукцію на зовнішні ринки. Це рішення росіяни пояснили тим, що білоруська сторона почала експортувати продукцію «Беларуськалію» в обхід БКК.

26 серпня Генпрокуратура Білорусі повідомила про порушення кримінальної справи стосовно ряду керівників БКК, серед яких голова наглядової ради БКК, гендиректор «Уралкалію» Владислав Баумгертнер. Вони обвинувачуються за ч. 3 ст. 424 КК Білорусі (зловживання владою і службовими повноваженнями). Баумгертнер був затриманий в Мінську, і зараз перебуває в СІЗО КДБ.

2 вересня Слідчий комітет Білорусі оголосив про порушення кримінальної справи стосовно головного акціонера «Уралкалію», російського олігарха Сулеймана Керімова. Він також обвинувачується в організації зловживання владою і службовими повноваженнями. СК Білорусі повідомив, що Керімова оголошено у міжнародний розшук за лінією Інтерполу.

5 вересня Лукашенко підписав указ № 399 «Про вдосконалення експорту калійних добрив». Він передбачає створення нової торгової компанії, яка здійснюватиме продаж калійних добрив – ВАТ «Білоруська калійна компанія».

6 вересня Президент РФ Володимир Путін, коментуючи ситуацію навколо арешту Баумгертнера, заявив, що проблема, звичайно, має вирішуватися.

«З Лукашенком я щодо цього питання не розмовляв. А це затишшя пов'язане з тим, що ми хочемо проблему вирішити, а не заганяти її в безвихідь, що дуже легко зробити, здіймаючи галас із цього питання», - заявив Путін.

10 вересня Лукашенко заявив, що «у зв'язку з непристойними діями цих російських негідників у нас склалися певні проблеми з реалізацією калійних добрив».