Чверть мільярда дітей у світі не вміють читати і писати - ЮНЕСКО

Такий висновок міститься в доповіді Організації ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), презентація якого відбулась у середу в штаб-квартирі всесвітньої організації.

З нього випливає, що 130 млн дітей відвідують початкову школу, однак не отримали навіть базові знання. Решта 120 млн проводять у класах недостатньо часу, причому 57 млн з них взагалі не відвідують заняття, підкреслюється в документі. Укладачі доповіді відзначають, що таке число неписьменних дітей обходиться державам у 129 млрд доларів на рік, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Як заявила журналістам представник ЮНЕСКО Вібеке Йенсен, всьому виною є нестача кваліфікованих учителів, особливо в бідних і охоплених конфліктами країнах. За його словами, у третини з 193 країн світу належним чином підготовлені тільки 75% педагогів початкової школи. "Хоча більше дітей відвідують школу, якість освіти знизилася. Зараз треба зосередитися саме на цій проблемі", - сказала Йенсен.

Щоб подолати освітню кризу, до 2015 року необхідно набрати на роботу 5,2 млн кваліфікованих викладачів, відзначають експерти ЮНЕСКО. При цьому в організації вказують на очевидну користь, яку це принесе економіці країн. Грамотна політика в галузі освіти протягом 40 років здатна збільшити показник ВВП на душу населення на 23%.