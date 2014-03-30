На виборах президента у Словаччині лідирує Кіска

Його головний суперник - прем'єр-міністр Роберт Фіцо - відстає на 15%, повідомляє ИТАР-ТАСС.

За даними ЦВК після підрахунку даних з 18% виборчих дільниць, за Кіску проголосували 184590 виборців (57,34%). Його головний суперник - прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо отримав 129501 голос (42,65%).

Читайте такожКіска і Фіцо лідирують на виборах президента в СловаччиніЯвка виборців склала 48%.

Довідка. Президент Словаччини може розпустити парламент (умови обумовлені в конституції), відправити у відставку уряд, якщо парламент висловив недовіру уряду, має право призначати референдуми, вводити надзвичайний стан. Якщо президент здійснює діяльність, спрямовану проти незалежності та територіальної цілісності країни або на усунення демократичного конституційного ладу, парламент може відправити його у відставку. За це рішення повинні проголосувати три п'ятих від всього числа депутатів.

Повноваження чинного президента Івана Гашпаровича офіційно закінчуються 15 червня 2014 року. Він обіймає цю посаду два терміни (з 2004 року).