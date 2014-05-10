У США розбився штурмовик американських ВПС

Федеральне управління цивільної авіації (ФАА) США підтвердило факт катастрофи військового літака в нежитловій зоні недалеко від міста Сакатон.

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Як зазначили в керівництві АФС, пілот зумів вчасно катапультуватися. Він отримав поранення обличчя та був доставлений в лікарню, його життя поза небезпекою, повідомляє ИТАР-ТАСС.

За попередніми даними, причиною інциденту стали неполадки з двигуном. Військові експерти приступили до розслідування інциденту в найближчий час. Літак, за даними телеканалу, приписаний до військово-морській базі Мірамар в Сан - Дієго (штат Каліфорнія).

За даними телеканалу CBS, з 1996 року це десята катастрофа літака цього типу в штаті Арізона.