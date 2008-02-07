Америка сказала своє слово про російський ”Газпром”

США добиватимуться диверсифікації маршрутів постачань газу до Європи, аби зменшити її залежність від Росії.

Як повідомляє ПРАЙМ-ТАРС, про це заявив 6 лютого заступник помічника держсекретаря США Метью БРАЙЗА.

"Я не збираюся критикувати "Газпром", але ми хочемо, аби "Газпром" боровся за місце на ринку в умовах реальної конкуренції", – сказав він.

За словами заступника помічника держсекретаря, США прагнуть до того, аби "частина газу, що видобувається в східній частині Каспію", надходила до Європи по альтернативних магістралях, зокрема, через трубопровід Nabucco і газопровід за маршрутом Туреччина-Греція-Італія.

"Ми не збираємось "видавлювати" Росію з Туркменії і зривати виконання існуючих між ними контрактів", - наголосив М.БРАЙЗА.

"І хоча американці ніколи не споживатимуть цей газ, дане питання, однак, нас хвилює, оскільки ми ставимо стратегічні цілі. Відсутність проблем з енергоносіями у європейських союзників і їх економічна незалежність відповідають інтересам нашої національної безпеки", – відзначив дипломат.

Довідка УНІАН. Проект Nabucco, який оцінюється в 7,3 мільярда доларів, передбачає прокладення газопроводу до Австрії з району Каспійського моря через турецьку територію. Зараз його учасниками є п`ять компаній: австрійська OMV, угорська MOL, турецька Botas, болгарська Bulgargaz і румунська Transgaz. Угода з шостим партнером, яким, на думку більшості експертів, стане німецька компанія RWE, має бути укладена в лютому.

"Акціонери готові підключити сьомого партнера, якщо це додасть конкурентоспроможності проекту", - сказав керуючий директор консорціуму будівництва газопроводу Р.МІТЧЕК. За його словами, критерії вибору нового партнера залишаються тими самими - доступ до газових ресурсів, клієнтської базі і наявність фінансових коштів.

При цьому керуючий директор Nabucco не бачить конкурента в газопроводі "Південний потік", який доставлятиме природний газ до Європи з Росії через Болгарію. "Запаси регіону на схід від Туреччини достатні, щоб поставляти до Європи 60, 80 або навіть більше мільярдів кубометрів газу, а Європа потребуватиме газу", - підсумував він.

Газопровід Nabucco має пройти в обхід Росії і зв`язати Європу із Середньою Азією. Договір про початок його будівництва було підписано 25 червня 2007 року. Свої підписи під документом поставили Єврокомісар з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС і міністри енергетики Туреччини, Болгарії, Румунії, Угорщини і Австрії.

Найближчий термін надходження газу планованою трасою - 2012 рік. По транскаспійській магістралі до Європи, як очікується, надходитиме природний газ з Туркменії, Казахстану, Азербайджану і Росії. Західна частина магістралі пройде від західного кордону Грузії через Туреччину, Болгарію, Румунію, Угорщину до Австрії. До цього газопроводу може бути підключена і південна гілка, що йде з Іраку, країн Перської затоки і, можливо, Ірану. Довжина газопроводу становитиме 3,3 тисячі кілометрів.