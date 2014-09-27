Малайзія проситиме ООН направити миротворців до місця катастрофи MH17 на Донбасі

Малайзія виступає за надсилання до місця катастрофи літака Malayasia Airlines на Сході України миротворців ООН, повідомляє у суботу, 27 вересня Deutsche Welle із посиланням на інформаційне агентство dpa.

Малайзійський міністр транспорту Ліоу Тіонг Лай звинуватив уряд у Києві у тому, що українська влада і досі не виконала обіцянки щодо створення умов для безпечного доступу міжнародних слідчих до місця падіння літака на Донбасі.

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"Ми шкодуємо через позицію українського уряду", - наводить його слова урядове інформаційне агентство Малайзії Bernama. Ліоу Тіонг Лай також наголосив, що проситиме Організацію Об’єднаних Націй (ООН) "невідкладно діяти". За його словами, "блакитні шоломи" повинні забезпечити доступ міжнародних експертів до місця катастрофи MH17. Для ООН нині настав час діяти, а не лише дискутувати, переконаний малайзійський політик.

Раніше прем’єр-міністр Малайзії Наджиб Разак зазначив, що не зміг отримати від його українського колеги Арсенія Яценюка конкретного терміну, у який міжнародні експерти зможуть повернутись на місце катастрофи, повідомляє dpa. Причиною є те, що це місце навіть попри перемир'я залишається небезпечним через обстріли з боку сепаратистів, пояснив Яценюк Разаку, за даними останнього.

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Слідчі з Малайзії, Австралії та Нідерландів намагаються отримати повторний доступ до місця падіння літака MH17, аби продовжити пошук решток жертв та розслідування обставин катастрофи. Нагадаємо, що судмедексперти ідентифікували загалом 251 з 298 загиблих пасажирів літака Malayasia Airlines. Протягом останнього тижня було встановлено особи ще 26 жертв авіакатастрофи.