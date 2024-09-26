Уламки впали також на території дитячого садочку.

У ніч на 26 вересня російські окупаційні війська знову атакували Україну своїми ударними дронами.

Як пише Київська міська військова адміністрація, у столиці та передмісті працювали сили ППО. У Печерський район Києва викликали екстренні служби - внаслідок падіння уламків сталось загоряння на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.

"Внаслідок повітряної атаки російських безпілотників сталася розгерметизація газової труби. До місця виклику терміново прямує Київгаз. Ведеться розвідка", - зазначили у КМВА.

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Згодом стало відомо, що крім розгерметизації газової труби в житловому будинку, пошкоджено близько 20 автомобілів. Уламки впали на території дитячого садочку. наразі інформація щодо ймовірних постраждалих уточнюється.

Атаки дронів на Київ

Як повідомляв УНІАН, 31 липня РФ здійснила наймасованішу атаку на Київ за рік. Повітряна тривога тривала понад 7 годин. Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків. Їх було понад три десятки.

У вересні російські окупанти посилили атаки БПЛА на українську столицю.

Уночі в суботу, 7 вересня, російський дрон намагався атакувати будівлю Верховної Ради України в Києві.

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