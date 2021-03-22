Смертельна образа "Ммм, так", нанесена брудним сатаністом Байденом усім людям доброї волі в особі президента Росії Путіна Володимира Володимировича, залишалась безкарною недовго. Відповідь Москви була блискавичною і жорстокою, але в чому вона виражена, поки не придумали, а даремно.
Коли ображений Путін сказав, що хто як обзивається, той так і називається, багато хто за океаном,що загниває, здригнулися від того, яким моторошним дитячим голосом з дитячим бормотінням він це зробив. Деякі навіть в Росії зрозуміли його настільки неправильно, що кримський сенатор Ковітіді, ковтаючи сльози, запропонувала створити для Путіна наостанок якісь ігри і мультфільми про приєднання Криму, мовляв, якщо вже Володимир Володимирович почав так явно пускати дитячі бульбочки, то нехай у нього, принаймні, буде чим по-справжньому приємним погратися, тим більше що мультики про гіперзвукові ракети, здається, виглядають для нього вже занадто складними.
Коли ображений Путін сказав, що хто як обзивається, той так і називається, багато хто за океаном, що загниває, здригнувся
Але Путін знову всіх переграв. Вже наступного дня, піднімаючись по трапу літака, сатанинський Байден кілька разів спіткнувся, і не було б в тому для людини, яка нещодавно отримала травму ноги, нічого дивного, якби російська преса не помітила, як "сонний Джо" при цьому п'ять разів впав, скотився вниз безвольною лялькою, переламав собі всі кістки, чотири рази заснув і як мінімум тричі помер від старості, альцгеймера, склерозу і загального фізичного згасання. "Путін просто побажав Байдену здоров'я. А тут президент США візьме та й впаде...», - радісно натякає російська преса. Збіг? Не думаємо.
Щоб зрозуміти, що саме сталося із зів'ялим заокеанським старим, потрібно знати, що в цей час робив юний Володимир Путін. А в цей час юний Володимир Путін оманливо безцільно блукав колами у тайзі по коліно в снігу в супроводі беззмінного товстого Шойгу. Кремлівський пул рясніє відеозаписами іскрометної подорожі (на кожному кадрі Володимир Володимирович в новій курточці - очевидно, попередню він вже забруднив, граючи в калюжі у підводний човен). Ось Путін робить дир-дир за кермом справжнього всюдихода, тикаючись то вправо, то вліво, то в струмок. Ось Путін лізе в бурелом, зупиняється, дивиться, куди поділася лопаточка, щось бурмоче. Ось Путін знову звисає з всюдихода. Ось товсте Шойгу веде Путіна в свою творчу майстерню і показує йому потворні корчі, прикладає одну корчу до іншої і з дивною посмішкою каже: «виходить ось така маленька сосна». "Ух ти, гално!» - посміхається Путін, знову щось бурмоче, бере корч і з огидою кидає її назад в ящик. Ось товсте Шойгу садить Путіна за стіл на вулиці і дає йому пляшечку. "Гално! - каже Путін, дивлячись незрозуміло куди. - Добле!». З цими словами він перевертає баночку з перцем, але нібито навіть не помічає цього. "Перечниця, що впала - послання Байдену", - негайно підмічає російська преса.
У цей час юний Володимир Путін оманливо безцільно блукав колами по тайзі по коліно в снігу
У чому полягає послання, на перший погляд, незрозуміло. Ще незрозуміліше - що це взагалі було. А між тим, вся ця їзда колами, повзання у снігу, ігри з корчами та інші оманливо примітивні дії глави російської держави, єдиний толк від яких - продемонструвати російським людям, що їх правитель ще в стані худо-бідно пересуватися тайгою без шапки (насправді ні) - має глибокий сакральний сенс.
Як повідомляє російська преса, ще минулого року адміністрація президента Росії таємно придбала "за величезні гроші" збірник ритуалів церемоніальної магії для "оперативного застосування". Неважко здогадатися, що ритуал тайгового блуду Путіна з корчами і перечницею був почерпнутий їм саме звідти. І якщо прислухатися до невиразного бурмотіння глави російської держави, то не виключено, що вдасться розчути: «Колдуй баба, колдуй дед, колдуй серенький медвед»...
Бабах, Байден впав з літака!
А ти не говори про Путіна погані слова, жаднюка-гадюка зелений огірок. Поганими були жарти з Вовою Путіним і раніше, а тепер втричі гіршими будуть. Не на того напали, пане Байден, і це тільки початок.
Василь Рибніков
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