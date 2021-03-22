Василь Рибніков

Смертельна образа "Ммм, так", нанесена брудним сатаністом Байденом усім людям доброї волі в особі президента Росії Путіна Володимира Володимировича, залишалась безкарною недовго. Відповідь Москви була блискавичною і жорстокою, але в чому вона виражена, поки не придумали, а даремно.

Коли ображений Путін сказав , що хто як обзивається, той так і називається, багато хто за океаном,що загниває, здригнулися від того, яким моторошним дитячим голосом з дитячим бормотінням він це зробив. Деякі навіть в Росії зрозуміли його настільки неправильно, що кримський сенатор Ковітіді, ковтаючи сльози, запропонувала створити для Путіна наостанок якісь ігри і мультфільми про приєднання Криму, мовляв, якщо вже Володимир Володимирович почав так явно пускати дитячі бульбочки, то нехай у нього, принаймні, буде чим по-справжньому приємним погратися, тим більше що мультики про гіперзвукові ракети, здається, виглядають для нього вже занадто складними.

Коли ображений Путін сказав, що хто як обзивається, той так і називається, багато хто за океаном, що загниває, здригнувся

Але Путін знову всіх переграв. Вже наступного дня, піднімаючись по трапу літака, сатанинський Байден кілька разів спіткнувся, і не було б в тому для людини, яка нещодавно отримала травму ноги , нічого дивного, якби російська преса не помітила, як "сонний Джо" при цьому п'ять разів впав, скотився вниз безвольною лялькою, переламав собі всі кістки, чотири рази заснув і як мінімум тричі помер від старості, альцгеймера, склерозу і загального фізичного згасання. "Путін просто побажав Байдену здоров'я. А тут президент США візьме та й впаде...», - радісно натякає російська преса. Збіг? Не думаємо.

Щоб зрозуміти, що саме сталося із зів'ялим заокеанським старим, потрібно знати, що в цей час робив юний Володимир Путін. А в цей час юний Володимир Путін оманливо безцільно блукав колами у тайзі по коліно в снігу в супроводі беззмінного товстого Шойгу. Кремлівський пул рясніє відеозаписами іскрометної подорожі (на кожному кадрі Володимир Володимирович в новій курточці - очевидно, попередню він вже забруднив, граючи в калюжі у підводний човен). Ось Путін робить дир-дир за кермом справжнього всюдихода, тикаючись то вправо, то вліво, то в струмок. Ось Путін лізе в бурелом, зупиняється, дивиться, куди поділася лопаточка, щось бурмоче. Ось Путін знову звисає з всюдихода. Ось товсте Шойгу веде Путіна в свою творчу майстерню і показує йому потворні корчі, прикладає одну корчу до іншої і з дивною посмішкою каже: «виходить ось така маленька сосна». "Ух ти, гално!» - посміхається Путін, знову щось бурмоче, бере корч і з огидою кидає її назад в ящик. Ось товсте Шойгу садить Путіна за стіл на вулиці і дає йому пляшечку. "Гално! - каже Путін, дивлячись незрозуміло куди. - Добле!». З цими словами він перевертає баночку з перцем, але нібито навіть не помічає цього. "Перечниця, що впала - послання Байдену", - негайно підмічає російська преса.

У цей час юний Володимир Путін оманливо безцільно блукав колами по тайзі по коліно в снігу

У чому полягає послання, на перший погляд, незрозуміло. Ще незрозуміліше - що це взагалі було. А між тим, вся ця їзда колами, повзання у снігу, ігри з корчами та інші оманливо примітивні дії глави російської держави, єдиний толк від яких - продемонструвати російським людям, що їх правитель ще в стані худо-бідно пересуватися тайгою без шапки ( насправді ні ) - має глибокий сакральний сенс.

Як повідомляє російська преса, ще минулого року адміністрація президента Росії таємно придбала " за величезні гроші" збірник ритуалів церемоніальної магії для "оперативного застосування". Неважко здогадатися, що ритуал тайгового блуду Путіна з корчами і перечницею був почерпнутий їм саме звідти. І якщо прислухатися до невиразного бурмотіння глави російської держави, то не виключено, що вдасться розчути: «Колдуй баба, колдуй дед, колдуй серенький медвед»...

Бабах, Байден впав з літака!

А ти не говори про Путіна погані слова, жаднюка-гадюка зелений огірок. Поганими були жарти з Вовою Путіним і раніше, а тепер втричі гіршими будуть. Не на того напали, пане Байден, і це тільки початок.

Василь Рибніков

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