Журналістська спільнота засудила рішення влади Білорусі.

Парламент Білорусі ухвалив зміни до двох законів про ЗМІ та масові заходи, які передбачають заборону на висвітлення несанкціонованих протестів, відеостріми і публікацію опитувань тощо.

Про це пише Детектор медіа.

Поправки були ухвалені 21 квітня, наразі вони на розгляді Конституційного суду. Після чого їх збирається підписати Олександр Лукашенко.

Читайте такожУ М'янмі забороняють супутникові тарілки - порушникам загрожує в'язниця

Обмеження полягають, зокрема, у блокуванні сайтів органами прокуратури і за спрощеною процедурою – «дзеркал» заблокованих сайтів.

Представникам ЗМІ заборонять публікувати результати опитувань громадян на тему політичної ситуації в країні, референдумів і виборів. Під заборону потраплять стріми з масових заходів.

Самим журналістам не дозволять висвітлювати несанкціоновані протести з місця подій. Поширення відомостей про начебто «неправдиве політичне, економічне й соціальне становище Білорусі» пропонують вважати «екстремізмом».

У відповідь журналістська спільнота засудила рішення влади Білорусі, зауваживши, що в таких умовах важко буде працювати не тільки місцевим медіа, а й іноземним.

Протести в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, його основний опонент Світлана Тихановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менше 2%.

Тисячі жителів Білорусі, не згодних з підсумками виборів, вийшли на акції протесту, відбулися зіткнення з силовиками. По всій країні почалися страйки.

У перші дні учасників акцій жорстоко розігнав міліцейський спецназ, тисячі людей були затримані, багатьох з них при затриманні і в СІЗО сильно били. Сотні людей постраждали, загинули кілька людей.

Європейський Союз не визнав результати виборів президента Білорусі і вважає Лукашенка нелегітимним президентом.

17 вересня Європарламент не визнав перемогу Лукашенка на виборах, водночас визнав Координаційну раду білоруської опозиції тимчасовим представницьким органом білорусів.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Лукашенка не означає визнання його легітимності на посаді президента.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська