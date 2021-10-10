Енергомережа Лівану почала працювати через добу після повного відключення електрики в країні.

У Лівані, який останню добу сидів без електроенергії, відновилася її подача.

Світло в країні зникло у зв'язку з тим, що дві найпотужніші електростанції в суботу зупинилися через брак палива, пишуть BBC і DW.

Як заявив міністр у справах енергетики і водних ресурсів Валід Файяд, електрична мережа відновила свою роботу в неділю, 10 жовтня, після того, як військові доставили 6 мільйонів літрів палива на дві електростанції.

"Електромережа повернулася до нормальної роботи, як це було до того, як закінчилося паливо на "Дейр-Аммарі" і "Аль-Захрані", - сказав Файяд.

Він також зазначив, що відновлення енергопостачання стало можливим після того, як Центробанк домовився про кредит у 100 млн доларів для закупівлі палива.

Однак, подача електроенергії в Лівані, як і в останні кілька місяців, буде здійснюватися не більше ніж на кілька годин на день.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 9 жовтня, у Лівані настав повний блекаут, країна залишилася без електрики. Це сталося через брак дизельного палива, усі його запаси були вичерпані.

Через економічну кризу Ліван, що відчуває нестачу грошових коштів, в останні місяці імпортує мінімальну кількість палива для виробництва електроенергії.

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Як зазначає BBC, енергетична криза - лише частина економічних проблем Лівану, який заборгував 90 млрд доларів. Жителі країни страждають від катастрофічної нестачі бензину, ліків і питної води. Більш ніж половина жителів держави опинилися за межею бідності. При офіційному обмінному курсі 1500 Ліванських фунтів за долар вуличний курс досягає 20 тисяч.

Світовий банк назвав ліванську економічну кризу однією з найважчих у світі за 150 років.

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Автор: Олександр Топчій