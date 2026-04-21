Нові переговори між США та Іраном відбудуться у вівторок, Венс вирушив на зустріч, – Axios

За даними джерел, іранці затягують переговори, щоб домогтися більш жорсткої позиції.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушить до Ісламабаду у вівторок для нових переговорів з Іраном про припинення війни, пише Axios, посилаючись на свої джерела.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що навряд чи продовжить термін угоди і пригрозив розпочати нове бомбардування іранських мостів та електростанцій.

При цьому видання зазначає, що Трамп фактично додав ще один день до угоди про припинення вогню. Хоча узгоджені в рамках угоди два тижні закінчуються у вівторок, у понеділок він заявив, що крайній термін – вечір середи.

Відео дня

Білий дім весь понеділок чекав сигналу з Тегерана про те, що той направить свою переговорну команду до Ісламабаду. При цьому джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що іранці затягують переговори на тлі тиску з боку Корпусу вартових ісламської революції на переговірників з метою домогтися більш жорсткої позиції: жодних переговорів без припинення американської блокади.

Іранська команда чекала "зеленого світла" від верховного лідера, і, за словами джерела, сигнал надійшов у понеділок ввечері.

Посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер також вирушать до Ісламабаду для участі в переговорах.

Переговори США та Ірану

Як писали ЗМІ, європейські союзники побоюються, що недосвідчена переговорна група США наполягає на швидкій рамковій угоді з Іраном, яка може закріпити, а не вирішити глибші проблеми.

Вашингтон, прагнучи оголосити про дипломатичну перемогу президента США Дональда Трампа, може укласти поверхневу угоду щодо ядерної програми Ірану та скасування санкцій, а потім зіткнутися з труднощами протягом місяців або років технічно складних подальших переговорів.

Також аналітики пишуть, що війна в Ірані завдає шкоди впливу США у всьому світі та загострює відносини з країнами, вже виснаженими другим терміном президента Дональда Трампа, в результаті чого такі противники США, як Китай, не втрачають можливості скористатися ситуацією.

