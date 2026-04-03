Зеленський розповів про роботу української команди у країнах Близького Сходу

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 2 квітня.
"Передусім наші експертні групи там для того, щоб проаналізувати, що відбувається в тій чи іншій країні, – на якому рівні їхній захист, які зміни потрібні, що може посилити їх", - сказав він.
За словами глави держави, ми перейшли до другого етапу, коли вже їхні оборонні сектори показують, на що вони готові та що вони хочуть від нас.
"Ми говоримо: "Повинна бути система, ось ці об'єкти мають бути захищені". Вони кажуть: "Наші пріоритети такі". Ми їм кажемо: "Після цього будуть атакувати оце, оце і оце. Тобто давайте їх захищати". Захищати фізично, тому що не вистачить ППО. Як фізично захищати, як побудувати логістику тощо – це вже інша експертиза. Тому зараз ми перейшли від першої частини експертизи до другої. Є план. Ми говоримо про системну роботу, тому ми пішли на десятирічне співробітництво", - пояснив президент.
І в цьому співробітництві, як наголосив Зеленський, ми говоримо про обсяг грошей, які нам потрібні і які вони погодилися платити.
"Ми можемо змінювати компанії, які в цьому обсязі. Наприклад, у нас є країна, де ми домовилися щодо морських дронів. Але вони ж не будуть всі 10 років купувати у нас морські дрони. Є можливість змінювати напрями. І це нормально, ми гнучкі в цьому питанні. Далі після експертизи будуть тренування. Ми можемо перейти в цей процес. Всі дуже хочуть. Є два формати. Вони приїдуть до нас, будуть тренуватися. В будь-якому випадку в якийсь момент люди захочуть, щоб у них була своя база. Вони про це говорять, і це нормально. Тому чи будуть наші інструктори потім там? Будуть. Але все буде залежати від війни в Україні. Бо наш головний пріоритет – закінчити війну в нас", - розповів він.
Крім того, президент прокоментував інформацію, яка зʼявилася у FT про позицію Трампа щодо розблокування Ормузької протоки.
"На всі сигнали, які ми отримували, ми реагували. Перший сигнал – допомогти захисту на території Близького Сходу. Його ми отримали від американської сторони. Ми відреагували одразу, відправивши відповідну групу експертів. Далі були ще сигнали. У кожну групу увійшло 40-50 людей. Нам за це дуже вдячні у кожній країні. В цілому, я вважаю, ми змінили ставлення Близького Сходу та регіону Затоки до України набагато років вперед. Те, що ми зробили, дуже важливо. Це історична зміна ставлення до нашої держави і людей", - поділився глава держави.
Ситуація на Близькому Сході
Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що наступними двома цілями Америки в Ірані будуть мости та електростанції.
Ці коментарі прозвучали після того, як Трамп у своїй промові в середу ввечері заявив, що американські війська незабаром "завершать роботу" і що "основні стратегічні цілі наближаються до завершення". Він також пообіцяв завдати Ірану "надзвичайно сильного удару протягом наступних двох-трьох тижнів" і повернути його "до кам'яного віку".
Водночас, представник іранських збройних сил Ебрахім Зольфагарі заявив, що у Ірану є секретні склади зброї та боєприпасів, до яких США та Ізраїль не зможуть дістатися.