У "стоп-лист" РФ потрапили міністр юстиції, глава МЗС, міністр оборони і колишній прем'єр-міністр Великобританії.

Росія ввела персональні санкції щодо керівництва Великобританії.

Про це повідомляється на сайті МЗС Росії.

Російський "стоп-лист" створили у відповідь на "безпрецедентні ворожі дії уряду Великобританії" у вигляді санкцій проти вищих посадових осіб РФ.

Росія звинувачує керівництво Великобританії в "нагнітанні обстановки" навколо війни в Україні і "накачуванні" її летальним озброєнням.

В'їзд до Російської Федерації заборонили прем'єр-міністру Борису Джонсону, міністру юстиції Домініку Раабу, главі МЗС Елізабет Трасс, Міністру оборони Бену Уоллесу і колишньому прем'єр-міністру Терезі Мей.

Також до цього списку потрапили міністр транспорту Грант Шаппс, міністр внутрішніх справ Пріті Пател, міністр фінансів Ріші Сунак, міністр підприємництва Квазі Квартенг, міністр культури Надін Дорріс, заступник Міністра оборони Джеймс Гіппі, перший міністр Шотландії Нікола Стерджен і генпрокурор Англії та Уельсу Суелла Браверман.

У РФ обіцяють додати в "стоп-лист" британських політиків і парламентаріїв, які "займаються безсовісним підбурюванням Київського неонацистського режиму".

Нагадаємо, що 9 квітня британський прем'єр Борис Джонсон потягом прибув до Києва, зустрівся з Володимиром Зеленським, а також прогулявся Хрещатиком та Майданом Незалежності.

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