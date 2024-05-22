Компанія CSG є великим постачальником боєприпасів та військового обладнання в Україну.

Потенційний продаж американського виробника боєприпасів чеській збройовій компанії викликає пильну увагу з боку деяких законодавців, що свідчить про занепокоєння з приводу іноземної власності в ключовій галузі в розпал глобального дефіциту зброї, спричиненого триваючими війнами в Україні та в секторі Гази.

Як пише The Wall Street Journal, американська компанія Vista Outdoor оголосила в жовтні про те, що вона погодилася на продаж свого бізнесу з виробництва вогнепальної зброї, що охоплює такі бренди боєприпасів, як Remington, за 1,91 мільярда доларів компанії CSG, яка базується в Празі та є великим постачальником боєприпасів і військового обладнання в Україну.

При цьому противники цієї угоди, серед яких колишній держсекретар Майк Помпео і союзник Дональда Трампа сенатор Джей Ді Венс, стверджували про зв'язки CSG з Китаєм і Росією і закликали Міністерство фінансів заблокувати продаж через Комітет з іноземних інвестицій у США. Вони також заявили, що угода з CSG дасть іноземній компанії контроль над внутрішніми поставками боєприпасів для стрілецької зброї.

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"Ще кілька років тому ідея купівлі компанією з країни НАТО американського підприємства, орієнтованого на цивільний ринок, найімовірніше, не викликала б подиву. Суперечка навколо нинішньої угоди відображає зростаючі побоювання з приводу іноземного впливу і збігається з глобальною нестачею пороху. Крім того, уряд США, схоже, все більше схиляється до того, щоб перешкоджати іноземним придбанням, які, на його думку, можуть загрожувати національній безпеці", - пише WSJ.

Що відомо про компанію CSG

Видання зазначає, що основу компанії заклали списані військові товари та обладнання, зокрема, бронетехніка, яку компанія ремонтувала і продавала арміям за кордоном. Незабаром компанія зайнялася виробництвом боєприпасів і поглинула оборонні компанії та заводи за межами Чехії. Доходи CSG зросли за рахунок переходу до клієнтів у країнах НАТО.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року CSG стала великим постачальником зброї та обладнання для Києва, постачаючи артилерійські снаряди і системи, танки і ракетні установки.

Раніше CSG придбала 70 % акцій Fiocchi Munizioni, італійської компанії з виробництва стрілецької зброї, що має виробничі потужності в Арканзасі та Міссурі.

Іноземне володіння американськими компаніями з виробництва вогнепальної зброї не є чимось новим

Швейцарський виробник зброї SIG Sauer має завод у Нью-Гемпширі, а австрійська компанія Glock і бразильська Taurus мають у своєму розпорядженні виробничі потужності в Джорджії. Історична американська вогнепальна компанія Colt, один із перших виробників гвинтівки AR-15, належить чеській компанії.

Однак у зв'язку зі скороченням доступності пороху у світі посилилася увага до історії та намірів CSG.

Так стверджувалося, що CSG має зв'язки з російським керівництвом, а також виконує контракти для китайських компаній. Водночас представник CSG заявив, що компанія ніколи не мала справ із російськими військовими і що вона закрила свій бізнес із виробництва цивільних промислових вантажівок у Росії після вторгнення Москви 2022 року. Щодо бізнесу в Китаї, представник CSG заявив, що очікує завершення контракту цього року і що в компанії немає інших справ у Китаї.

Також Національна асоціація шерифів і Національна асоціація поліцейських організацій виступили проти купівлі CSG, стурбовані тим, що іноземна компанія володітиме значною частиною американського ринку боєприпасів для стрілецької зброї.

Зброя для України

Раніше республіканці звинуватили адміністрацію президента США Джо Байдена в тому, що вона в обхід законодавців відправила кенійським військам, розгорнутим на Гаїті, військове обладнання на десятки мільйонів доларів, яке можна було надати Україні.

Раніше чеські виробники зброї повідомили про рекордні продажі у зв'язку з війною в Україні та посиленням напруженості у світі. зокрема, Czechoslovak Group (CSG) показала дуже хороші результати у 2023 році, переважно за рахунок виробництва великокаліберних боєприпасів і військової наземної техніки. Більша частина її продукції постачалася в країни НАТО та Україну.

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