Дитина відчула, ніби шкіра на її язику злізла.

Чотирирічна дівчинка вирішила поласувати кислими льодяниками свого старшого брата та сильно про це пошкодувала. Цукерка викликала у дитини опік язика. Кислий льодяник ніби "пропалив дірку" - дівчинка сильно злякалася.

Неприємний інцидент з ласощами трапився у Мельбурні в Австралії, передає видання Metro.

Так, чотирирічна дівчинка, на ім'я Віллоу Райт, прокралася до шафи із солодощами, поки її матір була на другому поверсі їх будинку. Дитина "накинулася" на цукерки свого старшого брата та з'їла приблизно 10 кислих льодяників. Такі солодощі дуже популярні серед маленьких ласунів у багатьох країнах.

Майже одразу дівчинка відчула сильну пекучу реакцію. Дитина побігла до матері у сльозах, бо їй здавалося, що шкіра з язика "злізла". Звичайно, мати сильно злякалася, коли побачила доньку. Вона зателефонувала своєму терапевту. У лікарні жінці сказали, що з опіком вже нічого не можна зробити, треба тільки чекати декілька днів, щоб пройшла реакція.

Мати дівчинки звернулася на телебачення. Вона вирішила розповісти іншим батькам про небезпеку цукерок та вберегти дітей від "дірок" у язиці.

Цукерки, які спричинили опік у чотирирічної дівчинки, мають чотири різні типи кислоти. Вони можуть бути зроблені на основі аскорбінової, лимонної, молочної або яблучної кислоти. Стоматологи кажуть, що усі ці льодяники дуже погано впливають на здоров'я дітей.

Читайте такожЖест з TikTok врятував життя викраденій 16-річній дівчині (фото)Кислі цукерки, як й інші продукти з таким рівнем кислоти, можуть викликати хімічні опіки щік і язика. Окрім цього, вони завдають шкоди зубам та яснам. Мати дитини, яка постраждала від льодяників, зізнається, що вона одразу викинула усі цукерки з кислотою зі свого будинку.

Між тим, виробник кислих льодяників заздалегідь захистив себе від відповідальності. На сайті компанії вказано, що інгредієнти, які використовуються в солодощах, схвалені Асоціацією харчових продуктів і ліків США (FDA) для використання в харчових продуктах. Також виробник зазначає, що батьки автоматично погоджуються з небезпечністю цукерок, коли дають їх своїм дітям. Річ у тому, що на пакуванні написане попередження про можливість появи реакції на кислі компоненти.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що жителю Дніпра продали цукерки з "начинкою" з черв'яків. Чоловік не взяв чек покупки, тому не зміг повернути гроші за зіпсований товар.

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Автор: Поліна Кузенко