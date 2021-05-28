Білоруси розділилися в ставленні до авіаційної блокади: одні раді, інші зляться на ЄС за втрачений спосіб втечі від Лукашенка.

Європейські авіакомпанії більше не виконують рейси в Білорусь, які раніше були одним з не багатьох способів втекти від репресивної держави. На суходолі кордони ще до того стали щільніше зачиненими. Тепер багато білорусів бояться повернення навколо їхньої країни "Залізної завіси" в дусі СРСР.

Західні лідери закликали до посилення санкцій й запровадили жорсткі обмеження для авіації після того, як білоруський уряд змусив пасажирський літак Ryanair приземлитися в Мінську. Це було зроблено для того, щоб арештувати журналіста Романа Протасевича. Тож тепер, як пише CNN, мільйони білорусів очікують тривожне майбутнє.

"Ми відрізані від усього світу. Лукашенко робить все можливе, щоб ізолювати країну й повернути Залізну завісу. Я не почуваюся ніби в пастці, але й свободи теж тут немає. Всі мої друзі бояться за майбутнє країни... Ми всі дуже вдячні за міжнародну солідарність й підтримку", - сказав 54-річний житель Мінська на ім'я Микола.

Лідери ЄС в понеділок заборонили "Белавіа" входити в європейський повітряний простір, а також закликали перевізників уникати Білорусь. Багато компаній, серед яких Finnair, Air France і KLM, прислухалися до заклику. Але для білорусів всередині країни нові обмеження ще більше скоротять те, що в них лишилося від свободи під владою Олександра Лукашенка.

Читайте такожRzeczpospolita: Росія намагається заробити на авіаційній ізоляції БілорусіЗ жовтня минулого року Білорусь частково закрила кордони на суходолі для своїх громадян, які хочуть виїхати з країни. Уряд пояснив це необхідністю стримати пандемію COVID-19. Насправді ж, за словами критиків, це лише спроба Лукашенка зміцнити свою 27-річну хватку на горлі країни після сумнівних президентських виборів минулого серпня. Після них в Білорусі спалахнули найбільші масові протести за останні роки.

Нові обмеження на перетин кордону запровадили Польща, Литва, Латвія і Україна, але не Росія, що вказує на тісні зв'язки Лукашенка з Володимиром Путіним. Всередині Білорусі панують змішані почуття через нові заборони польотів.

"Абсолютна безпорадність"

IT-спеціалістка з Мінська на умовах анонімності сказала CNN, що почувається "абсолютно безпорадною" після того, як жорстокі розгони протестів змусили її сім'ю тікати з країни.

"Міліція затримує людей просто в їхніх районах. А репортажі про жорстоке поводження у в'язницях жахливі", - сказала співрозмовниця видання.

Вона розповіла, як розплакалася, коли почула про арешт журналіста Романа Протасевича. Жінка думає, що його можуть стратити в Білорусі. Тепер заборона літати в Білорусь підірвала її плани в червні переїхати в сусідню країну, де вона знайшла роботу. Її рейс компанії "Белавіа" скасований. Але вона все ще може поїхати наземним транспортом, оскільки пропозиція працевлаштування ще в силі. Але її чоловіку доведеться ризикнути й спробувати залишити Білорусь через Москву. Жінка переконана, що заборона авіарейсів - це невелика ціна за майбутнє країни.

Читайте такожBloomberg: Поведінка Білорусі ставить під загрозу майбутнє глобальної авіації"Якщо такі заборони допоможуть Європі звернути увагу на те, що відбувається тут, я готова перетерпіти ці незручності", - сказала білоруска, додавши, що сподівається на запровадження "більш суттєвих" санкцій.

Шляхів для втечі все менше

Але не всі такі терплячі. За словами жінки, серед її друзів тривають постійні розмови про необхідність переїхати з Білорусі. І новини про те, що один з останніх способів втекти тепер недоступний, спровокували тривогу. Адже всі хочуть знати, що можуть поїхати, якщо доведеться. Тож деякі люди дуже зляться на європейських політиків за їхнє рішення.

31-річний Алєсь сказав CNN, що "багато людей раді, що Захід нарешті робить щось суттєве. Однак, не мало і тих, хто стривожений втратою можливості полетіти в країни ЄС чи в Україну". Через закриття наземних кордонів літак лишався для багатьох єдиним способом залишити країну. Поки ще є можливості полетіти транзитом через Росію. Але це дорожче й довше.

"Просто зараз всі білоруси - заручники режиму Лукашенка. І він єдиний винен в міжнародній ізоляції Білорусі, яка постійно погіршується", - додав Алєсь.

Читайте такожДії Білорусі поставили під загрозу життя пасажирів та екіпажу літака Ryanair - НАТОАнастасія з Мінська, яка відмовилася називати прізвище з міркувань безпеки, сказала CNN, що "потрібно було не чекати моменту, коли на багато років стане неможливо поїхати, як це було під Залізною завісою в часи СРСР". За словами Анастасії, вона з чоловіком Володимиром задоволені реакцією ЄС.

"Ми вважаємо, що терористи захопили владу в нашій країні. І з ними потрібно поводитися як з терористами", - сказала жінка.

Примусова посадка літака Ryanair в Мінську

Читайте такожПутін зустрінеться з Лукашенком 28 травня після арешту ПротасевичаДнями, 23 травня, Білорусь підняла винищувач, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким з Афін до Вільнюса летів засновник Опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Після посадки літака Протасевича та його дівчину затримали. На батьківщині йому загрожує смертна кара.

Екстрену посадку літака влада Білорусі аргументувала тим, що на борту знаходиться бомба.

Проте у Швейцарії спростували це, повідомивши, що повідомлення про загрозу вибуху було відправлено вже після розвороту літака у бік Білорусі.

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Переклад: Лесь Димань