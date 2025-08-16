Водночас, президент США допускає, що ще одна зустріч з Путін може відбутися, але не у Москві.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не прийняв запропшення російського диктатора Володимира Путіна зустрітися у Москві. Як передає кореспондент УНІАН, про це Трамп сказав під час спільної пресконференції з російським диктатором Володимиром Путіним в Анкориджі (Аляска).

Зокрема, Трамп завершуючи виголошувати свою частину промови,подякував російському диктатору за зустріч та зазначив:

"Ми з вами будемо говорити дуже скоро, і ймовірно, знову незабаром побачимося з вами".

На ці слова Путін відреагував пропозицією, що наступного разу це має відбутися у Москві.

При цьому, Трамп назвав цю пропозицію "цікавою", але точно не знає, чи це станеться. За його словами, це би викликало суперечливу реакцію.

"Але я би міг уявити, що це імовірно станеться", - додав Трамп.

Зустріч Трампа і Путіна

Як повідомляв УНІАН, Трамп раніше повідомив, що наразі немає жодної угоди з російським президентом Володимиром Путіним щодо припинення бойових дій в Україні після зустрічі на Алясці.

Президент Росії піднявся трапом на борт свого літака, помахав рукою і зайшов усередину, передають інформагентства. Перед цим і після переговорів з Трампом він поклав квіти до меморіалу радянським військовим.

