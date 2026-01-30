В ООН відповіли, чи можна окупацію Криму й Донбасу виправдати правом націй на самовизначення

За словами Гутерреша, самовизначення народів можливе лише за наявності низки необхідних умов.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відкинув можливість застосування принципу самовизначення націй для Криму та Донбасу. Про це він сказав на пресконференції, пише Укрінформ.

Зазначається, що російський журналіст запитав, чи може ООН розглядати випадок Криму й Донбасу як такий, до якого слід застосувати цей принцип.

"Є два важливі принципи. Перший принцип – територіальна цілісність держав. Інший принцип – самовизначення народів", - сказав у відповідь Гутерреш.

Відео дня

Проте, за його словами, самовизначення народів можливе лише за наявності низки необхідних умов. При цьому він послався на висновок управління ООН із правових питань.

"Ми дійшли висновку, що принцип самовизначення не може застосовуватися щодо Криму і Донбасу, тож у цій ситуації переважає принцип територіальної цілісності України", - наголосив генсек ООН.

РФ вимагає в ООН прирівняти Донбас до Гренландії

Як повідомляв раніше УНІАН, РФ звернулася до ООН з вимогою прирівняти Донбас до Гренландії. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що у запиті йдеться про визнання права населення Донбасу, "Новоросії" та Криму на самовизначення.

"Зараз вже вкотре звернулися до генерального секретаря ООН Гутерреша і його команди з питанням, що якщо... в ООН визнають право народу Гренландії на самовизначення, що саме народ Гренландії вирішує свою долю, а не хтось збоку, то чи визнають в ООН таке право і за населенням Донбасу, Новоросії і, звичайно, Криму?" - сказав він.

Лавров зазначив, що в початковому "мирному плані" з 28 пунктів, таємно складеному Росією і США в листопаді, була записана вимога до Києва забезпечити права нацменшин, включаючи мову і релігію, але, мовляв, Європа і Україна викреслили цей пункт зі своєї версії плану.

Вас також можуть зацікавити новини: