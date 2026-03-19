Звільнився через війну з Іраном: ФБР підозрює у витоках інформації топрозвідника Трампа

Розслідування тривало місяцями, а відставка Кента могла бути пов’язана саме з підозрами у витоках секретної інформації.

Колишній керівник антитерористичного напряму в США Джо Кент уже кілька місяців перебуває під розслідуванням ФБР за підозрою у витоку секретної інформації. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела, знайомі зі справою.

Історія набула розголосу після відставки Кента, під час якої він звинуватив Ізраїль у нібито введенні в оману президента Дональда Трампа щодо війни з Іраном.

Після цього представники адміністрації заявили, що Кент був "відомим джерелом витоків" і його відсторонили від президентських брифінгів.

У чому його підозрюють

За даними журналістів, слідство вважає, що Кент міг передавати конфіденційну інформацію, зокрема медіаперсонам, серед яких Такер Карлсон. Також перевіряються можливі витоки, пов’язані з темами Ізраїлю та Ірану.

Деталі справи залишаються обмеженими через її секретний характер. За словами одного з джерел, за Кентом стежили протягом кількох місяців і він "залишив значний цифровий слід".

Різні версії подій

Джерела стверджують, що відставка Кента пов’язана саме з розслідуванням, а не навпаки. Водночас сам він, ймовірно, може представити це як політичний тиск.

Після звільнення Кент дав велике інтерв’ю Карлсону, який публічно став на його захист і заявив про спроби дискредитації експосадовця.

Раніше Кент уже мав конфлікт із ФБР через спробу отримати доступ до матеріалів розслідування вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка. Він припускав причетність іноземних агентів, однак у бюро ці версії відкинули.

Звільнення Кента - головні новини

Як повідомляв УНІАН, днями директор Національного контртерористичного центру Сполучених Штатів Америки (NCTC) Джо Кент подав у відставку. Причиною він назвав незгоду з війною, яку Вашингтон веде проти Ірану.

Дональд Трамп прокоментував звернення Джо Кента. За словами американського лідера, чиновник "дуже слабкий" у питаннях безпеки.

