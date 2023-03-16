Європейська комісія також планує запропонувати закон, щоб закрити додаткові лазівки, що дозволяють російським олігархам обходити санкції.

Європейський союз має намір надати більш чітку правову базу, націлену на членів сімей російських олігархів, які перебувають під санкціями. Це стане важливим зрушенням після того, як суд ЄС скасував санкції, накладені на матір близького соратника президента РФ Володимира Путіна.

Європейська служба зовнішніх зв'язків, що відповідає за санкційні списки, повідомила країнам-членам ЄС, що незабаром представить відповідний законопроект, пише Bloomberg із посиланням на джерела. Ідея була вперше висунута до рішення суду і відтоді набирає обертів.

Розширені критерії були запропоновані Естонією та іншими країнами через побоювання, що особи, які перебувають під санкціями, можуть перетасовувати гроші та активи в обхід обмежень ЄС, введених після вторгнення РФ в Україну.

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Ця пропозиція набрала обертів після того, як мати Євгена Пригожина, глави російської групи найманців "Вагнер", що воює в Україні, минулого тижня виграла в суді ЄС клопотання про скасування її включення до списку санкцій.

Утім, попри перемогу в суді, мати Пригожина повернулася до санкційного списку ЄС з 13 березня після перегляду блоком наявної в нього інформації про осіб, які перебувають під санкціями. Як і в цьому випадку, хоча апеляції до судів ЄС за санкційними списками можуть бути успішними, в основному це лише тимчасові перемоги. Рада ЄС часто додає людей назад до списку санкцій після поразки в суді, грунтуючись на нових або ширших підставах.

Остання пропозиція спрямована на те, щоб забезпечити наявність дуже надійної доказової бази, яка свідчить про те, що деякі члени сім'ї отримували необгрунтовані вигоди від олігархів, що знаходяться під санкціями, і могли б допомогти обійти санкції. У пропозиції будуть встановлені критерії та правова основа, які дозволять застосовувати санкції до членів сім'ї людини.

Боротьба з обходом санкцій стала пріоритетом для ЄС після 10 пакетів санкцій проти Росії і заморожування активів понад 1500 фізичних і юридичних осіб. Європейська комісія також планує запропонувати закон, щоб закрити додаткові лазівки на цьому напрямку.

Боротьба з обходом санкцій проти РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз і США все більше уваги приділяють ліквідації будь-яких лазівок і запобіганню обходу введених санкцій. Зокрема, Європейський союз вимагатиме посилити контроль у країнах, де спостерігається сплеск імпорту з ЄС передових технологій та інших товарів, які Росія може використовувати у військових цілях в Україні.

Раніше міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра закликав створити в ЄС єдиний орган, завданням якого стане централізована боротьба з масовим обходом санкцій проти РФ.

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