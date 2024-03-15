За словами прем'єра Фінляндії, під час весни ситуація на кордоні з РФ стане складнішою.

У Фінляндії планують ухвалити тимчасове законодавство, яке дозволить прикордонникам країни блокувати в'їзд шукачів притулку, які приїжджають через РФ, пише Yle.

Сьогодні, 15 березня, уряд направив до парламенту законопроект про виняток, який може дозволити повертати шукачів притулку назад до Росії з певними обмеженнями. Такий закон буде тимчасовим та діятиме впродовж року з моменту набрання чинності.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час спільної пресконференції з міністром внутрішніх справ Марі Рантанен наголосив, що його країна має бути готова до того, що тиск Росії на східний кордон буде тривати та набувати виняткових форм.

Відео дня

"Ми повинні бути готові до того, що з приходом весни ситуація ускладниться", - сказав політик.

Відомо, що за міжнародними конвенціями, кожна людина має право просити притулку на державному кордоні, після чого її прохання повинні розглянути. Проте, за словами Орпо, такі угоди було укладено в той період, коли жодна держава не користувалася цим правом проти інтересів іншої країни.

"Щойно закон набуде чинності, прийом заяв про надання міжнародного захисту буде обмежений в часі та на певній території", - зауважила Марі Рантанен.

Як Фінляндія підтримує Україну у війні проти РФ

Як писав УНІАН, прем'єр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що бажання президента РФ затвердити своє домінування в Європі не закінчиться на Україні, адже в Москві готуються до довготривалого конфлікту із західними країнами. Через це він закликав Захід "прийняти виклик".

"Якщо ми, як об'єднана Європа, не зможемо адекватно відповісти на цей виклик, найближчі роки будуть сповнені небезпеки і навислої загрози нападу. Ми повинні вже зараз заявити про свою підтримку Україні, щоб вона перемогла у цій війні, і в той же час посилити нашу власну обороноздатність", - додав він.

Також в лютому стало відомо, що Фінляндія відправила в Україну 22-й пакет військової допомоги. Такий пакет оборонної підтримки обійшовся країні в приблизно в 190 мільйонів євро.

Вас також можуть зацікавити новини: