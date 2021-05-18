Компанії, пов’язані з російськими найманцями, укладають з Асадом угоди про розробку родовищ, щоб закріпити за собою право визначати майбутнє всієї країни.

Нещодавно компанія з Росії уклала з урядом Сирії угоду про розробку нафтових і газових родовищ у морі. Вона входить в мережу фірм, які утворюють таємну російську групу найманців "Вагнер". Ця група грає ключову роль у спробах Москви дестабілізувати різні куточки світу.

Про це пише Foreign Policy з посиланням на листи пов'язаних з російськими найманцями фірм, які опинилися в руках видання. Про компанію під назвою "Капітал" ніхто раніше не чув. Але в березні президент Сирії Башар Асад ратифікував угоду з нею. Теоретично компанія буде займатися розробкою нафтових і газових покладів на 2,2 тисячах квадратних кілометрів біля узбережжя на півдні Сирії. Потенційно це може спричинити конфлікт з сусіднім Ліваном, який стверджує, що частина цієї ділянки належить до його акваторії.

Читайте такожPolitico: Росія влаштувала штучний голод в СиріїУгода з'явилася в часи, коли Москва намагається закріпити свою стратегічну присутність в Сирії й ще більше розширити свої можливості в східному Середземномор'ї. Вона також викриває те, як російська влада перекладає складні зовнішньополітичні операції на найманців. Ці найманці стали універсальним інструментом втручання по всьому світу, який дозволяє Москві в разі невдачі заперечувати свою причетність. "Вагнер" виконував бойові завдання в Україні, Судані й Венесуелі. Однак, російські найманці також намагаються захопити привабливі запаси природних ресурсів у нестійких державах.

"Виклик, перед яким ми постали, полягає в тому, що російські найманці стануть постійним елементом на ландшафті нафтогазових розробок на Близькому Сході й в Африці у найближчому майбутньому", - сказала професор Центру майбутнього війни Університету Арізони Кендіс Рендо.

Група "Вагнер" складається з низки сумнівних компаній. Вважається, що її контролює близький друг президента Росії Володимира Путіна Євгеній Пригожин. З 2016 року він опинився під санкціями США за спроби втручання у вибори. Тепер його найманці, схоже, втручаються у майбутнє Сирії.

Внутрішнє листування російських компаній з групи "Вагнер" отримала організація Dossier Center, заснована в Лондоні російським олігархом Михайлом Ходорковським. Аналіз матеріалів провів Центр передових оборонних досліджень. Він виявив те, на скільки переплетена структура власності компанії "Капітал" й інших відомих фірм з групи "Вагнер", які працюють в Сирії.

Читайте такожООН підозрює російських найманців у грабежах, вбивствах і зґвалтуваннях у ЦАР - ЗМІГенеральним директором "Капіталу" в угоді з урядом Сирії виступає Ігор Вікторович Ходирєв. Він також вказаний як головний геолог в внутрішньому графіку компанії "Європоліс". Це ще одна компанія з групи "Вагнер", яка раніше теж підписала угоду з урядом Сирії. Згідно з ним, компанія отримає 25% доходів, отриманих на нафтових і газових родовищах, звільнених від "Ісламської держави".

Внутрішні листи "Європоліс" також містять записи про компанію "Капітал" і її єдиного акціонера. Що теж вказує на спільну діяльність. Прес-секретар Пригожина не відповів на запити про коментар. А сам "кухар Путіна" раніше заперечував зв'язок з найманцями з групи "Вагнер".

Компанія "Європоліс" потрапила в заголовки ЗМІ після того, як її бійців звинуватили у жорстокому катуванні й вбивстві сирійця Хамді Бута. Його схопили біля газової станції поблизу міста Пальміра в Сирії у 2017 році. Його вбивство було зняте на відео. Брат сирійця подав позов до суду в Росії, звинувачуючи найманців "Вагнера" у воєнних злочинах. І це перший такий випадок. Командування армії США в Африці звинуватила російських найманців у тому, що вони "безрозсудно розставляють мінні поля й пастки" в Лівії. А в ЦАР їх звинувачують в катуванні, упереджених затриманнях й масових стратах.

"Питання ось в чому: як нам розібратися з групою, яка закономірно порушує права людини у багатьох місцях, і що це означає у довгостроковій перспективі для політичної стабільності Сирії, Лівії, Судану у ЦАР", - сказала Рендо.

Щонайменше ще дві компанії, пов'язані з "Вагнером", уклали нафтові й газові угоди з урядом Сирії. В кінці 2019 року сирійський парламент схвалив контракти на розробку трьох родовищ на суходолі, кожне з яких містить 250 мільйонів кубометрів газу. Пізніше російська "Новая Газета" з'ясувала, що йдеться про компанії Mercury і Velada, які мають давні зв'язки з Пригожиним.

Читайте такожСудан призупинив будівництво військової бази РФ в країні – ЗМІТакі контракти - це винагорода найманцям за те, що вони воювали на боці армії уряду Сирії під час найбільш тяжких наземних операцій. Відверте використання компаній "Вагнера" вказує на стратегію Кремля в Сирії. Науковий співробітник Вашингтонського інституту Анна Борщевська зауважує, що Москва не відправляє в країну державних енергетичних гігантів. Натомість діяльність менших компаній говорить про "зацікавленість у м'якшій присутності".

Угоди компаній "Капітал", Mercury і Velada не мають такого вже й великого сенсу з енергетичної точки зору. Але вони важливі з позиції геополітики. Перед початком війни в 2011 році Сирія щодня видобувала до 400 тисяч барелів нафти. Це менше 1% від світових поставок на той час. З тих часів видобуток обвалився більш ніж на 90% і зараз оцінюється в приблизно 20 тисяч барелів на день. Найбільш продуктивні сирійські родовища досі під контролем "Сирійських демократичних сил" на північному сході країни.

Російські компанії вдома викачують щодня більше 10 мільйонів барелів нафти. Тож сирійська промисловість з економічної точки зору не варта зусиль, - сказав дослідник Близькосхідного інституту Карам Шаар. Але Москва розглядає нафтогазову промисловість як спосіб зберегти важелі впливу на Сирію в часи, коли вона готується почати відбудову після 10 років війни.

"У них є лояльність Асада, але вони хочуть, щоб щось було прописано. У Москві знають, що той, хто тримає нафту в Сирії, буде мати дуже важливі карти на переговорах, оскільки сирійська економіка дуже крихітна", - сказав Шаар.

Потужна присутність в Сирії допоможе Росії втілити давню мрію про відновлення присутності в східному Середземномор'ї. У Москви давно склалися тісні відносини з Дамаском. На сирійський території розміщені російські бази ВМФ і ВПС. Втручання у сирійську війну в 2015 році стало початком повернення Росії на Близький Схід. Адже Москва втратила свої позиції в регіоні після розпаду СРСР.

Читайте такожWashington Post: Туреччина і Росія очолюють нову еру війн найманцівСирія також стала базою для операцій "Вагнера" у Лівії. Група перекидала в африканську країну російських й сирійських найманців, щоб вони воювали на боці Халіфа Хафтара, який з 2019 року намагається повалити визнаний уряд в Тріполі. В червні 2020 року бойовики "Вагнера" взяли під контроль два найбільших нафтових родовища у Лівії.

"Якщо Росія закріпить доступ до Сирії й Лівії, це створить стратегічну дугу, яка дозволить їй розширюватися в Африці, а також діяти проти Європи з південного флангу", - сказала Борщевська.

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Переклад: Лесь Димань