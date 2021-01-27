Орієнтовний термін візиту Генсека до Києва – березень, додала член української делегації.

Українська делегація в ПАРЄ на чолі з народною депутаткою Марією Мезенцевою ініціювали зустріч з Генеральною секретаркою Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич, під час якої запросили її відвідати Київ навесні цього року, на що отримали цілковиту згоду.

Про це повідомила член делегації, народна депутатка від «Слуги Народу» Леся Забуранна, йдеться у повідомленні прес-служби партії.

Читайте такожУ ПАРЄ пропонують не застосовувати санкції щодо російської делегації

«Під час виступу Генеральної секретарки їй поставили запитання, чому вона під час візиту до Росії не завітала в Україну. У відповідь вона зазначила, що планувала попередній візит до України, проте у зв’язку з технічними складнощами, а саме на той час Президент Володимир Зеленський був з офіційним візитом в іншій країні, зустрітися не було можливості», – повідомила Леся Забуранна.

Орієнтовний термін візиту Генсека до Києва – березень, додала член української делегації.

Окрім того, на зустрічі сторони обговорили низку важливих питань: виконання рішень Європейського суду з прав людини, нещодавнє рішення ЄСПЛ по Криму (щодо юрисдикції та прийнятності) проти РФ, розширення Кримської платформи і її підтримку з боку Ради Європи. Також порушували питання про Білорусь та захист прав людини, обговорили нову ініціативу щодо роботи з діаспорами на платформі ПАРЄ і подальшим перенесенням такої ідеї на міжурядовий рівень, участь Генерального секретаря та надання підтримки міжнародному проєктові «Озеленення України». До того ж розглянули питання розширення проєктів для Офісу Ради Європи в Україні.

Інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН