Лідер "Грузинської мрії" заявляє, "Майдан приніс війну".

Лідер грузинської парламентської більшості Іраклі Кобахідзе видав проросійський меседж про нібито зв'язок Революції Гідності та російської агресії проти України. Це сталося після того, як бурхливі протести в Грузії порівняли з Майданом, пише "Новини Грузія".

Кобахідзе в дусі російської пропаганди звинуватив українців у російській агресії проти України та окупації українських територій. Він також "напав" на "радикалів" в Грузії, нібито підтримуваних Євросоюзом.

"Щодо Майдану, що Майдан приніс Україні? На другий рік в Україні була війна, під час якої вони втратили більшу частину Криму, Луганська і Донецька. Продовженням всього цього є війна, яка, на жаль, відбувається в цій країні сьогодні. Загалом Україна втратила 20% територій. Саме цього і домагаються радикали в Грузії, підтримувані Віолою фон Крамон. Звичайно, ми не будемо діяти відповідно до порядку радикалів, але ми будемо діяти відповідно до інтересів грузинського суспільства", — сказав лідер "Грузинської мрії".

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Вчора ввечері депутат Європарламенту Віола фон Крамон поділилася публікацією ЗМІ про те, що спецназ в Грузії використовує проти протестувальників газ і готується до використання водомета.

"Нагадує часи Майдану в Україні 2013/2014", - прокоментувала вона.

Протести в Грузії - що потрібно знати

7 березня під будівлею парламенту в Тбілісі зібралися протестувальники. Вони висловили незгоду з прийняттям в першому читанні "російського закону" або "закону про іноагентів", якими в разі його прийняття вважатимуться НУО і ЗМІ, що фінансуються на 20 і більше відсотків з-за кордону.

Закон ставить під загрозу євроінтеграцію країни, що є кандидатом на членство ЄС, про що вже попередили в Брюсселі. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступила проти прийняття закону і пообіцяла ветувати його.

Учасники протесту проти "російського закону" намагалися прорватися в будівлю парламенту. МВС вдалося до їх силового розгону з використанням водомета, газу і світлошумових гранат. У відповідь в силовиків полетіли "коктейлі Молотова". З двох сторін були постраждалі, кілька десятків протестувальників затримані.

Після придушення протесту опозиційні сили пообіцяли перейти до щоденних акцій протесту. У середу акцію продовжив приурочений до 8 березня жіночий марш, участь взяли тисячі людей.

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