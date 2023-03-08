Лідер грузинської парламентської більшості Іраклі Кобахідзе видав проросійський меседж про нібито зв'язок Революції Гідності та російської агресії проти України. Це сталося після того, як бурхливі протести в Грузії порівняли з Майданом, пише "Новини Грузія".
Кобахідзе в дусі російської пропаганди звинуватив українців у російській агресії проти України та окупації українських територій. Він також "напав" на "радикалів" в Грузії, нібито підтримуваних Євросоюзом.
"Щодо Майдану, що Майдан приніс Україні? На другий рік в Україні була війна, під час якої вони втратили більшу частину Криму, Луганська і Донецька. Продовженням всього цього є війна, яка, на жаль, відбувається в цій країні сьогодні. Загалом Україна втратила 20% територій. Саме цього і домагаються радикали в Грузії, підтримувані Віолою фон Крамон. Звичайно, ми не будемо діяти відповідно до порядку радикалів, але ми будемо діяти відповідно до інтересів грузинського суспільства", — сказав лідер "Грузинської мрії".
Вчора ввечері депутат Європарламенту Віола фон Крамон поділилася публікацією ЗМІ про те, що спецназ в Грузії використовує проти протестувальників газ і готується до використання водомета.
"Нагадує часи Майдану в Україні 2013/2014", - прокоментувала вона.
Протести в Грузії - що потрібно знати
7 березня під будівлею парламенту в Тбілісі зібралися протестувальники. Вони висловили незгоду з прийняттям в першому читанні "російського закону" або "закону про іноагентів", якими в разі його прийняття вважатимуться НУО і ЗМІ, що фінансуються на 20 і більше відсотків з-за кордону.
Закон ставить під загрозу євроінтеграцію країни, що є кандидатом на членство ЄС, про що вже попередили в Брюсселі. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступила проти прийняття закону і пообіцяла ветувати його.
Учасники протесту проти "російського закону" намагалися прорватися в будівлю парламенту. МВС вдалося до їх силового розгону з використанням водомета, газу і світлошумових гранат. У відповідь в силовиків полетіли "коктейлі Молотова". З двох сторін були постраждалі, кілька десятків протестувальників затримані.
Після придушення протесту опозиційні сили пообіцяли перейти до щоденних акцій протесту. У середу акцію продовжив приурочений до 8 березня жіночий марш, участь взяли тисячі людей.