Пандемія - це час обмежень і жорстких урядів, але надзвичайні заходи не повинні стати новою нормою.

Це був жахливий рік для свободи. І це доводиться визнати не лише тому, що на носі новий локдаун. Як війна чи інші катастрофи, пандемія змінює пріоритети. В 2020-му особиста свобода здавалася менш важливою, а громадське здоров'я - навпаки.

Державний патерналізм несподівано став цілком прийнятим або, принаймні, необхідним, - пише Bloomberg. Але водночас COVID-19 став ідеальним виправданням для циніків й автократів, які й раніше зневажали свободу, а тепер намагаються поховати її взагалі. З початком 2021 року чи свобода переживає глобальний занепад? "Лібералізм" вже в минулому?

Читайте такожCNN: Європу чекає жахливий 2021-й рікКартинка була не такою й райдужною вже на початку 2020-го. Ще минулого січня здавалося, що класичний лібералізм виходить з моди, а новий колективізм - навпаки. COVID-19 пришвидшив цей тренд. Щоб уникнути спантеличення, потрібно чітко сказати, що таке "класичний лібералізм". Він не має нічого спільного з американським значенням лівого чи жорсткого уряду. Так само він не означає європейську "неоліберальну" карикатуру.

Йдеться про поважну філософію, яка розглядає особисту свободу як найвищу цінність, при цьому визнаючи потребу узгодити цей принцип з суспільством як таким. З цієї причини лібералізм може час від часу жити з обмеженнями свободи. Принцип шкоди за визначенням трактату Джона Стюарта Мілля "Про свободу" за 1859 рік говорить, що "єдина ціль, заради якої влада може бути справедливо застосована проти будь-якого члена цивілізованої громади проти його волі - це заради того, щоб запобігти шкоди іншим".

Тому в запровадженні локдауну заради сповільнення поширення COVID-19 немає нічого неліберального. Так само як і в вимогах носити маски в громадських місцях. Держава не стає автоматично неліберальною, якщо в часи економічного потрясіння вона тимчасово стає головною економічною силою, фінансово підтримуючи фірми й людей, поки вони не зможуть знову заробляти собі на життя.

Читайте такожPolitico: Євросоюз вступає в судову битву за своє існуванняПроблеми починаються тоді, коли ці заходи адаптуються, розширюються і коли ними зловживають. Світ й без того рухався в бік авторитаризму впродовж останніх років. Китаю не потрібен був COVID-19, щоб переслідувати уйгурів чи тиснути на Гонконг. Так само Олександру Лукашенку не потрібна пандемія, щоб тероризувати Білорусь. Але багато автократів скористалися коронавірусом як черговим виправданням для переслідування їхніх критиків, свободи преси, меншин й інших, хто їм не подобається.

За минулий рік, згідно з даними Freedom House, ситуація з демократією й правами людини погіршилися у 80 країнах світу. В Зімбабве банди уряду в ім'я локдауну арештовували, викрадали, ґвалтували і нападали на опозиційних лідерів, активістів й інших дисидентів. Влада по всьому світі: від Казахстану до Шрі-Ланки, Камбоджі й Гватемали, - поводилася приблизно настільки ж погано.

Навіть коли уряди фізично не тероризують людей, вони встановлюють дедалі жорсткішу цензуру в інтернеті або, використовуючи потребу відстежувати контакти заражених як виправдання, будують нові системи тотального стеження. Китай зайшов далі, ніж будь-хто, зв'язавши між собою біометричні, фінансові й інші дані про громадян без їхньої згоди. Навіть в демократичних суспільствах, таких як Південна Корея й Сінгапур з'являється інфраструктура, яку за мить можна легко перетворити з прозорої на Орвелівську.

У сильних демократіях, таких як Німеччина і США, система зрівноважування й перевірок лишається досить потужною, щоб не допустити початку такої дистопії у найближчому майбутньому. Але там теж з'явився клімат, який руйнує демократичний і цивілізований дискурс. А це передумова виникнення ліберального суспільства.

Читайте такожForeign Policy: Китай поводиться більш агресивно з тих же причин, що і РосіяГоловні винуватці цього - прихильники теорій змов, які завжди процвітають у часи чуми. Вони безтурботно зловживають свободою слова й зібрань, щоб поширювати дезінформацію й брехню.

"Ліберали будуть першими, хто стане на захист права цих людей не погоджуватися з політикою уряду чи інтерпретувати медичні факти по-іншому. Але коли люди використовують свою свободу, щоб заперечувати факти й перекручувати правду, вони вчиняють акт вандалізму над нашою інтелектуальною, психологічною й культурною основною", - йдеться в статті.

Інший неліберальний тренд економічний. Він теж виник до COVID-19. Китай особливо виставляв свою форму державного капіталізму як конкурентну модель для відкритої ринкової економіки Заходу з притаманною їй конкуренцією. У відповідь західні держави почали практикувати більше державне втручання. Коронавірус лише посилив ці зміни. Спочатку втручання урядів було необхідним. Екзогенний шок від пандемії погано позначився на цілих економіках. Лише держава могла створити попит і не допустити масову бідність.

Читайте такожGazeta Wyborcza: Коронавірус допомагає ЛукашенкуУ 2021 році питанням буде наступним: чи цей Левіафан буде здатен чи захоче знову відучити економіки від життя з величезними пакетами стимуляції, відтермінуванням банкрутств, виплатами субсидій й іншими формами втручання. Німецькі економісти застерігають, що наступного року в країні може з'явитися близько 800 тисяч "зомбі-компаній". Є фірми, яким, можливо, й варто було б померти й зникнути з ринку через причини, не пов'язані з пандемією. Але урядова політика штучно підтримує їхнє життя.

Колективно світові економіки таким чином роблять великий крок у напряму до централізованого планування. Наступного року коронавірус відступить. І деякі уряди можуть піддатися спокусі розширити цей підхід під гаслом захисту довкілля чи боротьби з кліматичними змінами.

Яким буде 2021 рік?

Аналітичний центр Atlantic Council вважає, що в 2021 році світ чекають 10 головних загроз. Серед них - потенційні війни, голод, який вже став проблемою навіть в Західній Європі, а також фінансова криза.

Однак, не все так похмуро й жахливо. Експерти Atlantic Council перелічили також 10 можливостей, які цього року будуть у людства. Одна з них здатна наблизити мир в Україні.

Видання Radio Free Europe/Radio Liberty очікує, що в 2021 році Росія змінить свою поведінку щодо сусідів. Звісно, Кремль не відмовиться від амбіцій бути гегемоном на пострадянському просторі. Але старі агресивні методи стали для нього "не по кишені".

Тим часом, Nature дав перелік найважливіших наукових подій, які відбудуться в 2021 році. Зокрема, видання радить стежити за успіхами у дослідженні COVID-19, освоєнням Марсу, а також за стовбуровими клітинами.

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Переклад: Лесь Димань