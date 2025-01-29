Використовуючи гібридні методи війни, Китай намагається підірвати стабільність Європи і розірвати її зв'язки із США.

Китай цілеспрямовано діє на підрив європейської безпеки загалом і НАТО зокрема. Майже в усіх можливих сферах діяльності КНР прагне використати свій економічний і торговельний вплив, щоб поширити свій вплив на весь регіон і зменшити вплив США. Про це за підсумками експертної конференції, що відбулася цього тижня в Лондоні, на сторінках військово-аналітичного видання "1945" пише колишній аналітик Пентагону Рубен Джонсон.

Він зокрема наводить думку експерта Женевського центру політики безпеки Джеймса Фанелла, який охарактеризував дії Китаю як "стратегію трьох війн". Це набір трьох взаємопов'язаних видів діяльності непрямої агресії: війна проти громадської думки, війна психологічних операцій і юридична війна. Очікуваний ефект полягає в тому, щоб "перемогти без боротьби" або отримати пряму перемогу, якщо конфлікт все-таки спалахне.

За словами Фанелла, нахабні руйнівні дії Китаю залишаються безкарними, і це надає Пекіну сміливості ігнорувати вимоги пояснити його дії і тим паче виплатити компенсації. Одним із прикладів цього стало цілеспрямоване руйнування у жовтні 2023 року 77-кілометрового газопроводу, який з’єднує Фінляндію та Естонію.

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Фінська влада, яка розслідувала інцидент, встановила, що винуватцем був китайський контейнеровоз Newnew Polar Bear, який тягнув якір по дну Балтійського моря, щоб зруйнувати кабелі та газопроводи. Міністр європейських справ Фінляндії Андерс Адлеркройц тоді заявив, що цей інцидент не міг бути випадковістю.

"Я не морський капітан. Але я думаю, ви помітите, що тягнете якір за собою на сотні кілометрів", – казав тоді міністр.

Натомість китайці визнали провину лише через рік, але Пекін заявив, що весь інцидент був "нещасним випадком" через сильний шторм на морі.

Автор публікації зазначає, що цей гібридний напад був здійснений проти малих країн НАТО, які не мають достатньо економічного потенціалу, аби покарати Китай, і замало сил навіть для того, аби охороняти власні територіальні води.

Однак раніше Китай так само упевнився, що великі країни НАТО, які мають достатньо сили, аби відповісти Пекіну, воліють уникати конфоронтації в подібних ситуаціях.

У 2018 році уряд Німеччини підготував секретну оцінку внутрішньої розвідки, в якій було зроблено висновок про те, що Пекін агресивно намагався вплинути на всі рівні німецького уряду, суспільства та бізнесу. Але цей звіт намагалися ретельно приховувати від громадськості "через побоювання, що він негативно вплине на німецько-китайські ділові відносини".

"Ось і маєте. Бізнес важливіший за демократію, верховенство права, відстоювання прав людини тощо. Не дивно, що китайці вважають, що можуть робити в Європі все, що їм заманеться. Не дивно, що росіяни думали, що їм вдасться вторгнутися в Україну", – прокоментував ситуацію автор концепції про "три війни" Китаю Джеймс Фанелл.

Китай нарощує військовий потенціал

Як писав УНІАН, Китай будує величезний комплекс, який може допомогти в розробці ядерної зброї. Комплекс допоможе провести необхідні тести без порушення мораторію на випробувальні вибухи ядерної зброї.

Також ми розповідали, що Китай створив нову модель штучного інтелекту, яка виявилася одночасно і потужнішою, і дешевшою за американські аналоги. Це вже спричинило падіння акцій провідних технологічних компаній США.

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