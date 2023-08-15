Він почав задихатися.

На пункті пропуску "Корчова", що знаходиться на кордоні між Україною та Польщею, врятували маленького хлопчика.

Як повідомляють у Прикордонній службі Польщі, інцидент стався 13 серпня. Українка, яка в'їжджала до Польщі, сказала прикордонникам, що її п'ятирічний син кілька разів обмотав ремінь безпеки навколо шиї та почав задихатися. Через блокування вона не могла його звільнити.

Прикордонники швидко розрізали ремінь безпеки, звільнили хлопчика та витягли з автівки. Після надання необхідної першої допомоги сім'я змогла продовжити поїздку.

Відео дня

Інциденти на кордоні Польщі та України

Нагадаємо, минулої весни у Польщі офіцер прикордонної застави врятував життя немовляти з України, який раптово перестав дихати і почав синіти.

Чоловік привів його до тями та передав лікарям швидкої медичної допомоги. Інцидент потрапив на відео.

Вас також можуть зацікавити новини: