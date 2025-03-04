Україна потребує конкретних гарантій безпеки від США, Європи й від країн G7.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про готовність підписати угоду зі США щодо створення інвестиційного фонду для економічного співробітництва, але наголосив, що територіальні поступки України не обговорюються.

"Ми готові підписати угоду про створення відповідного інвестиційного фонду для того, щоб почати роботу зі Сполученими Штатами абсолютно на прагматичній і економічній основі. Ця угода затверджена урядом України, і ми в будь-який момент готові розпочати цю співпрацю зі Сполученими Штатами з підписання такої угоди і далі розвивати нашу економічну співпрацю", - сказав премʼєр під час конференції.

Глава уряду переконаний, що підписання угоди буде елементом економічного зростання України, а також це буде певним елементом захисту України зі сторони Сполучених Штатів. Проте він наголосив, що Україна потребує і просить конкретних гарантій безпеки від США, Європи й від країн G7, оскільки це життєво важливо не лише для України, але й для Європейського континенту.

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"Україна - суверенна, незалежна країна, кордони якої визнані й закріплені міжнародним співтовариством. Відповідний статут ООН говорить про територіальну цілісність, суверенітет і незалежність нашої держави. Тому ми не обговорюємо і не можемо обговорювати територіальні втрати України. Ми можемо вести розмови про мирний план, який буде включати якусь покроковість", - заявив Шмигаль.

За його словами, у разі обговорення членства України в Євросоюзі, в НАТО та інших сильних гарантій безпеки від наших партнерів можна говорити про етапність. Але щодо відмови України від своїх територій, у влади немає повноважень вести такі перемовини, оскільки це може вирішувати лише народ України.

"В публічній площині ви чуєте меседжі зі сторони США, що вони готові підписувати цю угоду. З нашої сторони однозначний меседж, я ще раз його повторю: ми готові підписувати цю першу угоду, стосовно створення спільного інвестиційного фонду. Український уряд її погодив. І це наша спільна позиція президента України, уряду й парламенту, що ця угода має бути підписана зі Сполученими Штатами. Ми готові до комунікації про підписання. Очікуємо зараз зворотнього зв'язку. Публічно цей зворотній зв'язок, ці позитивні сигнали ми маємо. Очікуємо зараз уже на дипломатичному рівні конкретних домовленостей", - додав Шмигаль.

США та Україна - останні новини

3 березня президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає угоду про корисні копалини проваленою. При цьому радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц повідомляв, що США готові повернутися до угоди про ресурси, однак у Білому домі хочуть "почути від президента Зеленського, що він шкодує про те, що сталося".

Віце-президент США Джей Ді Венс заявляв, що найкращим способом захистити Україну від чергового російського вторгнення є гарантування фінансової зацікавленості США в майбутньому України.

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