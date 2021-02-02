Навесні він допоміг зібрати майже 33 млн фунтів для боротьби з коронавірусом.

У Великій Британії помер ветеран Другої світової війни сер Том Мур, якому було 100 років.

Навесні він допоміг зібрати майже 33 млн фунтів для боротьби з коронавірусом за допомогою благодійного марафону на ходунках по власному садку, пише BBC.

"Ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть нашого дорогого батька, капітана сера Тома Мура. Ми щасливі, що могли бути з ним в останні години його життя, ми провели багато годин у розмовах, згадуючи наше дитинство й нашу прекрасну маму. Ми разом сміялися і разом плакали. Останній рік життя нашого батька був воістину чудовим, він буквально помолодшав, він випробував таке, про що не міг і мріяти. І хоча його слава була недовгою, він був прекрасним батьком і дідом і назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться в спільній заяві його доньок.

Сер Том у неділю потрапив до лікарні в англійському місті Бедфорд із діагнозом запалення легенів. Тиждень тому в нього був діагностований COVID-19.

Ветеран Том Мур: що відомо

Відставний капітан 99-річний Том Мур ходив по 25-метровому двору своєї сім'ї в Бедфордширі і спочатку поставив собі мету в 100 кіл. Він поклявся продовжувати до тих пір, поки будуть надходити пожертвування. Завдання пройти 100 кіл полягала в тому, щоб відзначити його майбутнє 100-річчя 30 квітня.

30 квітня 2020 року Том Мур відсвяткував столітній ювілей, встигнувши до цього моменту вже стати героєм Британії. У день народження йому було присвоєно почесний титул полковника, а Британські Військово-повітряні сили привітали його прольотом літаків над його будинком.

Гроші, зібрані для благодійних організацій NHS, він планував віддати на оплату медичних пакетів для персоналу, електронних пристроїв для пацієнтів, щоб підтримувати зв'язок з членами сім'ї, і груп підтримки для тих, хто одужує від коронавірусу.

Том Мур зібрав найбільшу суму коштів, яку вдавалося зібрати людині через платформу JustGiving.

У Британії понад 500 тисяч людей підписали петицію із закликом дати лицарське звання відставному капітану Муру, який зібрав понад 18 млн фунтів стерлінгів для національної служби здоров'я.

Пізніше 99-річний ветеран, який збирав гроші для британських медиків, записав із ними кавер і обігнав The Weeknd в чарті.

У липні 2020 року Мур отримав титул від королеви Єлизавети II. Урочисту церемонію провели у Віндзорському палаці.

Також він отримав почесну нагороду від футбольної легенди Девіда Бекхема.

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Автор: УНІАН