У Великій Британії помер ветеран Другої світової війни сер Том Мур, якому було 100 років.
Навесні він допоміг зібрати майже 33 млн фунтів для боротьби з коронавірусом за допомогою благодійного марафону на ходунках по власному садку, пише BBC.
"Ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть нашого дорогого батька, капітана сера Тома Мура. Ми щасливі, що могли бути з ним в останні години його життя, ми провели багато годин у розмовах, згадуючи наше дитинство й нашу прекрасну маму. Ми разом сміялися і разом плакали. Останній рік життя нашого батька був воістину чудовим, він буквально помолодшав, він випробував таке, про що не міг і мріяти. І хоча його слава була недовгою, він був прекрасним батьком і дідом і назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться в спільній заяві його доньок.
Сер Том у неділю потрапив до лікарні в англійському місті Бедфорд із діагнозом запалення легенів. Тиждень тому в нього був діагностований COVID-19.
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Ветеран Том Мур: що відомо
- Відставний капітан 99-річний Том Мур ходив по 25-метровому двору своєї сім'ї в Бедфордширі і спочатку поставив собі мету в 100 кіл. Він поклявся продовжувати до тих пір, поки будуть надходити пожертвування. Завдання пройти 100 кіл полягала в тому, щоб відзначити його майбутнє 100-річчя 30 квітня.
- 30 квітня 2020 року Том Мур відсвяткував столітній ювілей, встигнувши до цього моменту вже стати героєм Британії. У день народження йому було присвоєно почесний титул полковника, а Британські Військово-повітряні сили привітали його прольотом літаків над його будинком.
- Гроші, зібрані для благодійних організацій NHS, він планував віддати на оплату медичних пакетів для персоналу, електронних пристроїв для пацієнтів, щоб підтримувати зв'язок з членами сім'ї, і груп підтримки для тих, хто одужує від коронавірусу.
- Том Мур зібрав найбільшу суму коштів, яку вдавалося зібрати людині через платформу JustGiving.
- У Британії понад 500 тисяч людей підписали петицію із закликом дати лицарське звання відставному капітану Муру, який зібрав понад 18 млн фунтів стерлінгів для національної служби здоров'я.
- Пізніше 99-річний ветеран, який збирав гроші для британських медиків, записав із ними кавер і обігнав The Weeknd в чарті.
- У липні 2020 року Мур отримав титул від королеви Єлизавети II. Урочисту церемонію провели у Віндзорському палаці.
- Також він отримав почесну нагороду від футбольної легенди Девіда Бекхема.
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