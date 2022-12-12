Зазначається, що членство в ЄС є стратегічною метою для Косова, і її підтримує понад 90% місцевого населення.

Влада Косова має намір 15 грудня офіційно подати до Брюсселя заявку на членство в Євросоюзі.

Як повідомив косовський телеканал RTK, який отримав у розпорядження документ, що обґрунтовує заявку, поки невідомо, як ЄС вчинить із заявкою Косова, адже його незалежність не визнали п'ять країн Євросоюзу: Іспанія, Кіпр, Греція, Словаччина та Румунія.

Телеканал повідомляє, що заявка була складена в листопаді 2022 року. У ній підкреслюється, що членство в ЄС є стратегічною метою для Косово, і її підтримує понад 90% місцевого населення.

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Документ, що обґрунтовує заявку, починається з резюме шляху Косова до ЄС, розпочатого майже через два десятиліття після того, як Європейська Рада в Салоніках пообіцяла європейську перспективу для всіх країн Західних Балкан.

З того часу серед західнобалканських держав тільки Косово не подало заявку на вступ.

"Попри це, членство в ЄС залишається стратегічною метою для країни, про що свідчить тверда прихильність уряду до проведення ключових реформ в рамках Європейської програми реформ", - йдеться в документі.

Далі сказано, що серед представників політичного спектра і серед громадян існує широкий консенсус на користь членства Косова в ЄС, і що, ґрунтуючись на регіональних опитуваннях, зараз в Косові найвищий рівень підтримки з боку населення в цілому - 94% "за".

"Тому час підходить не тільки для подачі заявки Косова на членство в ЄС, але і цей крок ілюструє сильну волю наших громадян і служить чітким проявом твердої прихильності косовських інститутів до євроатлантичного шляху", - йдеться в документі.

Зазначимо, що Євросоюз ще у 2003 році ухвалив рішення запропонувати країнам Західних Балкан членство в ЄС за умови проведення в цих країнах політичних і економічних реформ відповідно до європейських норм. Першою і поки єдиною з цих країн, що домоглася вступу в Союз, стала Хорватія у 2013 році.

Косово ж подає заявку на вступ до ЄС на тлі нового витка напруги з Сербією.

Ситуація в Косово

Як повідомляв УНІАН, 31 липня на півночі Косова почалися збройні зіткнення через зміни правил проїзду в Косово.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що армія Косово нібито збирається напасти на сербів на півночі країни. Пізніше він виступив зі зверненням і сказав, що Сербія "буде шукати миру".

Україна ухвалила рішення відкликати своїх військових, які брали участь у миротворчій місії в Косово.

У грудні напередодні виборів знову розпочалося загострення стосунків між сербами та косоварами. Вучич 11 грудня заявляв, що його чекає "найважча ніч".

У МЗС України порадили українцям уникати поїздок в Косово через посилення напруги між Белград і Приштиною.

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