Стримування Росії в Чорному морі залишається важливим завданням для України, і це було причиною запиту Києва про додаткові озброєння берегової оборони.

Протягом кількох тижнів високопоставлені українські чиновники у Вашингтоні та Києві просили у Пентагону надати протикорабельні ракети та інше озброєння берегової оборони, щоб відкрити проти РФ новий фронт і відбити російське вторгнення.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських високопосадовців.

США відповіли на ці запити, додавши засоби берегової оборони до оголошеного цього тижня пакету допомоги на $800 млн.

На зустрічі в середу високопосадовці Пентагону також заявили, що американські військові підрядники мають розробити пропозиції щодо додаткових протикорабельних ракет, які США могли б поставити українцям або американським союзникам.

Як пише NYT, удар по кораблю "Москва", флагману російського Чорноморського флоту, став яскравою демонстрацією потужності протикорабельних ракет, запущених з берега, і показав, що запити України на більшу кількість такого озброєння було "дуже далекоглядним".

За словами офіційних осіб, затоплення "Москви" продемонструвало як міць власної зброї України, так і стратегічну важливість розширення бойових дій від українських міст до Чорного моря, де довгий час домінував російський флот. Потоплення корабля - це удар по військових планах Росії.

За словами чиновника Міноборони, до удару по "Москві" російський Чорноморський флот міг "діяти відносно безкарно". Однак зараз росіяни вже відвели інші свої кораблі далі від узбережжя, заявив інший представник США. Це може ускладнити будь-яку морську атаку Росії на Одесу.

За словами американських офіційних осіб, припинення або стримування висадки морського десанту залишається важливим завданням для українських офіційних осіб, і це було причиною їхнього конкретного запиту про додаткові озброєння берегової оборони.

Чим далі російські кораблі від берега, тим більш обмеженою буде їхня підтримка наземних атак на українські міста.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post написало, що Росія направила США офіційну дипломатичну ноту з попередженням про те, що поставки озброєння Україні "підливають масла" у "конфлікт". Росія погрожує США "непередбачуваними наслідками". Експерти припускають, що війська РФ можуть атакувати конвої НАТО.

У відповідь на це представник Держдепу Нед Прайс заявив, що ніщо не відрадить Сполучені Штати надавати Україні військову допомогу.

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