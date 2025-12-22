Такий запит подали сенатори від Демократичної партії.

Незалежний наглядовий орган Державного департаменту США розглядає запит двох сенаторів-демократів про розслідування того, чи порушили посадовці адміністрації президента США Стів Віткофф і Девід Сакс правила етики у зв'язку з угодами, що стосуються Об'єднаних Арабських Еміратів.

Як повідомляє Semafor, генеральний інспектор департаменту цього місяця надіслав листа сенаторам від Демократичної партії Елізабет Воррен та Еліссі Слоткін, що розглядає їхній запит про розслідування причетності спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа й радника президента США з питань штучного інтелекту та криптовалют Девіда Сакса до рішення дозволити експорт передових чіпів американського виробництва до ОАЕ.

Зазначається, що робота Віткоффа та Сакса з цього питання привернула увагу сенаторів через повідомлення про їхні фінансові зв'язки з ОАЕ у сфері криптовалют.

Відео дня

"Відомство повинне провести для Конгресу повне розслідування", – заявила Воррен, стверджуючи, що ця інформація необхідна законодавцям, оскільки вони розглядають потенційні етичні бар'єри в законодавстві про криптовалюти.

Водночас, Слоткін виступила за публічне оприлюднення будь-яких висновків потенційної перевірки генерального інспектора.

"Громадськість заслуговує знати мотивацію високопосадовців, які укладають міжнародні угоди від їхнього імені. Наша національна безпека ніколи не повинна бути виставлена на продаж", – сказала вона.

В виданні також додали, що представник офісу генерального інспектора відмовився коментувати "питання розслідування".

Як Росія обирала посланців Трампа

Як повідомляв УНІАН, джерела The Wall Street Journal стверджують, що російський диктатор Володимир Путін вивчав психологічні портрети чиновників з оточення Трампа і дійшов висновку, що Кіт Келлог не підходить Росії, як американський парламентер, через його проукраїнську позицію. А ось Віткофф виявився хорошою кандидатурою на роль представника США в переговорах із РФ.

За даними видання, переговори про переведення Віткоффа на російсько-український трек Кремль вів через Саудівську Аравію, задіявши для цього одного з помічників Путіна Кирила Дмитрієва, адже той мав хороші зв'язки і з саудитами, і з американцями.

Вас також можуть зацікавити новини: