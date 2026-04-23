Трамп: Немає часових рамок щодо війни з Іраном

Трамп відмовляється від дедлайнів, посилює тиск і чекає відповіді Тегерана.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не встановлює жодних часових рамок для завершення війни з Іраном, і відкинув припущення, що його рішення продиктовані політикою. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, яке цитує CNN.

За словами Трампа, "немає часових рамок" ні щодо перемир’я, яке було продовжене у вівторок, ні щодо нових мирних переговорів. На запитання про можливі строки завершення війни він відповів, що "поспішати нікуди".

Водночас журналісти CNN нагадують: раніше американський лідер оцінював тривалість війни у 4–6 тижнів, але наразі вона триває вже сьомий.

"Люди кажуть, що я хочу покінчити з цим через проміжні вибори, але це неправда", – заявив Трамп.

Президент США наголосив, що його адміністрація прагне "вигідної угоди для американського народу". Попри продовження перемир’я без визначеної дати завершення, Вашингтон планує й надалі посилювати тиск на Тегеран.

Зокрема, Трамп пообіцяв зберегти блокаду іранських портів, намагаючись змусити Іран подати єдину пропозицію для відновлення переговорів.

За даними CNN, станом на вечір вівторка після продовження перемир’я адміністрація США не отримала жодної офіційної відповіді від іранської сторони.

Реакція Ірану

Радник голови іранського парламенту Махді Мохаммаді назвав дії Трампа "хитрим ходом".

Тим часом дипломатичні зусилля США зазнали затримки: поїздку віцепрезидента Джей Ді Венс до Ісламабад, де він планував тиснути на іранських переговірників, було відкладено через відсутність реакції Тегерана.

Як повідомляв УНІАН, раніше розвідка США визнала, що Іран зберігає значно більше військових можливостей, ніж публічно визнає влада США.

За їхніми словами, на момент початку перемир'я на початку квітня в розпорядженні Ірану залишалося близько половини арсеналу балістичних ракет, а також відповідні пускові установки.

На тлі цих новин Трамп на прохання прем'єр-міністра Пакистану Шахбаза Шаріфа продовжив термін режиму припинення вогню з Іраном.

Однак, другий раунд переговорів зірвався через відмову Ірану надіслати своїх представників до Пакистану. У зв'язку з цим було скасовано візит до Ісламабаду віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Вас також можуть зацікавити новини: